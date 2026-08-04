Мать убитых в Таиланде россиян назвала детей героями

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мои дети – герои. Да, я потеряла самое дорогое, но я знаю одно – эти убийцы больше никогда никого не убьют. И если благодаря расследованию трагедии моих детей были остановлены те, кто мог продолжить убивать, значит их жизнь изменила судьбы других людей. Для меня Диана и Рома навсегда останутся героями», – написала россиянка в соцсетях, передает РИА «Новости».

Между тем в полицейском участке Хуай Яй в пригороде Паттайи сообщили, что на месте захоронения россиян могут находиться тела еще как минимум двух жертв.

Правоохранители предполагают, что преступники совершили серию убийств в течение нескольких лет. В настоящее время следствие проверяет все случаи исчезновения людей в те периоды, когда главный обвиняемый находился на свободе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, задержанные тайцы дали признательные показания в расправе над молодыми россиянами.

Местные жители потребовали смертной казни для обвиняемых в этом жестоком преступлении.

Руководство Таиланда лично выразило соболезнования послу России в Бангкоке.