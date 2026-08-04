Сухогруз под флагом Либерии загорелся после атаки в Ормузском проливе

Tекст: Вера Басилая

По данным Reuters, инцидент произошел с кораблем, шедшим под либерийским флагом. На борту атакованного судна начался сильный пожар, из-за чего люди вынуждены срочно эвакуироваться, передает РИА «Новости» .

«Сухогруз Minoan Pioneer под флагом Либерии попал под удар неизвестного снаряда рядом с побережьем Омана, когда шел через Ормузский пролив во вторник, экипаж покидает судно, один моряк пропал без вести», – пишет агентство.

В конце июля у побережья Омана снаряд попал в коммерческий танкер.

Днем ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве двух судов в Ормузском проливе.

В середине прошлого месяца после нападения на эмиратский нефтяной танкер бесследно исчезли три члена экипажа.