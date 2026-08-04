Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
Зеленский объявил о новых масштабных чистках в рядах СБУ
Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил провести очередные кадровые изменения в аппарате Службы безопасности Украины (СБУ).
Соответствующее решение было принято по итогам совещания с временно исполняющим обязанности руководителя ведомства Александром Покладом.
«Согласовал руководителю СБУ дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры службы», – написал украинский лидер в своем Telegram-канале.
В середине июля Зеленский назначил Поклада временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины.
До этого глава киевского режима поручил бывшему руководителю спецслужбы Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны страны.
В конце прошлого месяца украинский лидер сменил начальников управлений ведомства в восьми областях.