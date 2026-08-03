МИД Ирана заявил о преднамеренном ударе Украины по судну в Каспийском море

Иран обвинил Украину в преднамеренном ударе по судну в Каспийском море

Tекст: Вера Басилая

По словам Багаи, Тегеран обладает доказательствами преднамеренного характера удара Вооруженных сил Украины по иранскому судну в Каспийском море, передает ТАСС.

«По словам украинских чиновников, этот инцидент был непреднамеренным, но имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным», – заявил дипломат. Багаи добавил, что Тегеран намерен принять все необходимые меры для привлечения Украины к ответственности и предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Инцидент произошел в конце июля, когда Украина нанесла удар по иранскому судну, находившемуся в территориальных водах России в Каспийском море.

Ранее иранские власти сочли неубедительными оправдания Киева по инциденту в Каспийском море.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости компенсации ущерба за атаку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение на коммерческий транспорт актом агрессии.