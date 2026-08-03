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При подрыве мин возле Энергодара пострадали семь мирных жителей
Пухов: Семь мирных жителей пострадали при подрыве мин возле Энергодара
Украинские беспилотники дистанционно заминировали дороги в промзоне и на въезде в Энергодар, из-за чего пострадали семь мирных жителей, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
Семь мирных жителей пострадали в результате подрыва на минах, установленных дистанционно рядом с Энергодаром.
Глава администрации города Максим Пухов сообщил в Max, что украинские войска заминировали автодороги с помощью дронов.
«По уточненным данным за сегодня в результате подрыва на минах пострадали семь мирных жителей», – написал Пухов в своем канале в Мах. Все раненые доставлены в приемное отделение МСЧ № 145 Энергодара.
Пострадавшие являются гражданскими лицами, следовавшими по привычным маршрутам. Врачи оказывают им необходимую помощь: часть госпитализирована, остальные лечатся амбулаторно. Пухов также добавил, что накануне горожане обращались в больницу с ранениями от аналогичных подрывов на неустановленных устройствах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 августа украинские беспилотники атаковали квартиры мирных граждан в Энергодаре.
В июле мэр города Максим Пухов рассказал об опасности передвижения по местным трассам.
Ранее градоначальник назвал минирование транспортных путей украинскими войсками терроризмом.