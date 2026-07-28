Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.0 комментариев
Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по сухогрузам в Николаеве
Расчеты реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по двум сухогрузам в порту Николаева, сообщает Минобороны.
Видеозапись успешного огневого поражения морских транспортных судов в Николаеве опубликовало Минобороны.
Боевую задачу выполнили расчеты реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер». Удары пришлись ровно по двум сухогрузам, в результате чего процесс их разгрузки был полностью остановлен.
Накануне российские ударные дроны поразили два сухогруза с военным обеспечением в порту Николаева.
Днем ранее беспилотники атаковали два балкера в Днепро-Бугском лимане.
До этого Вооруженные силы России уничтожили еще одно судно снабжения в николаевской гавани.
Видео ударов ВС России по сухогрузам в Николаеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».