Лавров: Надо понять, кто провалил анкориджские договоренности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты, по всей видимости, пересмотрели свое отношение к договоренностям по Украине, достигнутым на саммите в Анкоридже, передает РИА «Новости». Тем не менее Россия намерена выполнить все поставленные задачи.

«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал – пацан сделал. Мы сказали – мы готовы», – подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о провале предложений, прозвучавших на Аляске.

«Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», – заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что президент России Владимир Путин приехал на саммит с одобренными Дональдом Трампом предложениями, которые Москва приняла как компромиссные.

«Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были. Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил, что это наше предложение, частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса», – подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что Москва отдает предпочтение политико-дипломатическому пути решения конфликта. Однако если Вашингтон разделяет мнение Киева и европейских лидеров о том, что анкориджские договоренности похоронены, Россия все равно добьется своих целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил госсекретарю США Марко Рубио приверженность Москвы договоренностям Анкориджа.

Ранее российская сторона после раздумий приняла компромиссные предложения Вашингтона.

При этом слова американского дипломата об отсутствии соглашений вызвали вопросы у российского министра.