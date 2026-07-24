Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.4 комментария
Тракторист получил тяжелое ранение при атаке дрона в Белгородской области
В районе села Веселая Лопань в Белгородской области дрон ВСУ атаковал тракториста, пострадавший госпитализирован, сообщили в региональном оперативном штабе.
«В районе села Веселая Лопань Белгородского округа беспилотник ВСУ атаковал тракториста. Мужчину в крайне тяжелом состоянии бойцы «БАРС-Белгород» доставили в Октябрьскую РБ», – сообщили в оперативном штабе региона, передает РИА «Новости».
У пострадавшего диагностированы множественные осколочные ранения головы, а также переломы предплечья и голени.
После оказания необходимой медицинской помощи пациента переведут в областную клиническую больницу. В региональном ведомстве также уточнили, что в результате атаки дрона была повреждена техника.
20 июля в результате атак ВСУ в Белгородской области погиб один человек.
В начале мая в селе Казачья Лисица вражеский дрон атаковал трактор.
За несколько дней до этого в Шебекине водитель сельскохозяйственной техники получил тяжелые ранения при ударе беспилотника.