Тракторист получил тяжелое ранение при атаке дрона в Белгородской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В районе села Веселая Лопань Белгородского округа беспилотник ВСУ атаковал тракториста. Мужчину в крайне тяжелом состоянии бойцы «БАРС-Белгород» доставили в Октябрьскую РБ», – сообщили в оперативном штабе региона, передает РИА «Новости».

У пострадавшего диагностированы множественные осколочные ранения головы, а также переломы предплечья и голени.

После оказания необходимой медицинской помощи пациента переведут в областную клиническую больницу. В региональном ведомстве также уточнили, что в результате атаки дрона была повреждена техника.

20 июля в результате атак ВСУ в Белгородской области погиб один человек.

В начале мая в селе Казачья Лисица вражеский дрон атаковал трактор.

За несколько дней до этого в Шебекине водитель сельскохозяйственной техники получил тяжелые ранения при ударе беспилотника.