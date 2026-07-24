Президенту Вьетнама То Ламу присудили международную премию мира имени Толстого

Tекст: Мария Иванова

Президент Вьетнама То Лам объявлен лауреатом международной премии мира имени Льва Толстого за 2026 год, передает РИА «Новости». Решение жюри на торжественной церемонии в Москве огласил Пьер де Голль.

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля занимает пост заместителя председателя жюри этой престижной награды. Фонд премии учредили 22 июня 2022 года Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Российский Фонд мира.

Награда присуждается за значительный вклад в строительство многополярного мира и активную миротворческую работу. В прошлом году лауреатами стали лидеры Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, а первую премию в 2024 году вручили Африканскому союзу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Национальное собрание избрало То Лама президентом Вьетнама.

В прошлом году лауреатами премии мира имени Льва Толстого стали лидеры Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Позже президент России Владимир Путин отметил высокую востребованность данной награды для формирования справедливого миропорядка.