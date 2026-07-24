Совфед одобрил правила рекламы криптовалют

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сенаторы одобрили закон, устанавливающий требования к рекламе услуг по организации обращения цифровых валют, передает РИА «Новости».

Документ вносит изменения, необходимые для реализации закона о цифровых правах, и обязывает указывать в рекламе наименование организатора обращения и источник раскрываемой информации.

Продвижение криптовалютных услуг теперь должно сопровождаться предупреждением о высоких рисках и возможных финансовых потерях. Реклама обязана предлагать ознакомиться с рисками до совершения сделок и информировать о законодательных ограничениях. Запрещается указывать конкретные цифровые валюты, давать прогнозы их курса и гарантировать доходность вложений.

Закон также определяет особенности организованной торговли цифровыми валютами, их учета и использования при клиринге. Прописываются права и обязанности цифровых депозитариев, брокеров, управляющих компаний и Центробанка.

Кредитные организации и филиалы иностранных банков получают право осуществлять обращение цифровых валют, тогда как управляющим компаниям банковских холдингов эта деятельность запрещена.

Документ устанавливает правила банкротства участников рынка цифровых валют по аналогии с рынком ценных бумаг. Определен порядок обращения взыскания на цифровые активы должников и наложения на них ареста. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла базовый закон об обращении цифровых валют.

В начале июля межведомственная рабочая группа одобрила дополнительные меры по противодействию незаконным финансовым операциям с криптовалютами.

Весной правительство России утвердило пакет регулирующих данную сферу законопроектов.