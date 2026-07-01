Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
В Кремле заявили о введении новых правил оборота криптовалют
Межведомственная рабочая группа одобрила дополнительные шаги по борьбе с теневыми операциями в сфере цифровых валют, сообщили в Кремле.
Заседание прошло под председательством руководителя администрации президента Антона Вайно в формате видеоконференции.
«На основании информации и аналитических материалов Минфина, Банка России и Росфинмониторинга выработан и согласован комплекс дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям с использованием цифровых валют (криптовалют) и государственному регулированию деятельности по организации их оборота», – отмечается в сообщении на сайте Кремля.
Участники встречи также поддержали инициативы Росфинмониторинга, Генпрокуратуры, МВД и Верховного суда. Они касаются улучшения методов выявления и расследования преступлений, связанных с отмыванием криминальных доходов. По итогам заседания государственным органам поручили подготовить поправки в российское законодательство и наладить эффективный обмен информацией.
Ранее Госдума одобрила введение уголовного наказания за нелегальную добычу криптовалюты.
Министерство финансов подготовило отдельные нормы для сервисов проверки происхождения цифровых активов.
Правительственная комиссия поддержала законопроект об ответственности за незаконное обращение таких средств.