Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 85 штук
Силы ПВО в ночь на воскресенье ликвидировали на подлете к Москве 89 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили 11 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 4.00.
Через несколько минут Собянин добавил, что ликвидированы еще 13 дронов.
До этого, с 3.00, стало известно о первых уничтоженных 12 дронах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.