Путин назвал 201-ю базу в Таджикистане гарантом безопасности региона

Путин заявил о роли российской базы в обеспечении безопасности Таджикистана

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент РФ Владимир Путин назвал 201-ю российскую военную базу в Таджикистане одним из гарантов безопасности в республике и во всем регионе, передает ТАСС.

«Гарантом безопасности в Таджикистане и во всем регионе является в том числе дислоцированная в республике 201-я российская военная база», – заявил российский лидер по итогам российско-таджикистанских переговоров.

Глава государства подчеркнул, что Россия традиционно вносит существенный вклад в поддержание мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. Он также отметил активное взаимодействие с таджикистанскими коллегами, развивая оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество.

Российский лидер добавил, что Москва всегда готова к расширению сотрудничества с Душанбе по всем направлениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон приняли совместное заявление об углублении стратегического партнерства и союзничества между странами.

Рахмон на переговорах в Душанбе с Владимиром Путиным подчеркнул укрепление сотрудничества в сфере безопасности и развитие политического диалога.

Владимир Путин заявил, что Москва придает большое значение союзническим отношениям с Таджикистаном и активно их развивает, в том числе по вопросам безопасности.