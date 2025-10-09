Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.0 комментариев
Размещенная в Таджикистане 201-я российская военная база обеспечивает безопасность республики и всего Центральноазиатского региона, заявил президент России Владимир Путин в Душанбе.
Президент РФ Владимир Путин назвал 201-ю российскую военную базу в Таджикистане одним из гарантов безопасности в республике и во всем регионе, передает ТАСС.
«Гарантом безопасности в Таджикистане и во всем регионе является в том числе дислоцированная в республике 201-я российская военная база», – заявил российский лидер по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Глава государства подчеркнул, что Россия традиционно вносит существенный вклад в поддержание мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. Он также отметил активное взаимодействие с таджикистанскими коллегами, развивая оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество.
Российский лидер добавил, что Москва всегда готова к расширению сотрудничества с Душанбе по всем направлениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон приняли совместное заявление об углублении стратегического партнерства и союзничества между странами.
Рахмон на переговорах в Душанбе с Владимиром Путиным подчеркнул укрепление сотрудничества в сфере безопасности и развитие политического диалога.
Владимир Путин заявил, что Москва придает большое значение союзническим отношениям с Таджикистаном и активно их развивает, в том числе по вопросам безопасности.