    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    Трамп пошутил с Такаити о Перл-Харбор
    Японская Makita отсудила у Веры Пирожок 300 млн рублей
    Кремль заявил о неизвестных мотивах ЕС в конфликте на Украине
    Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины
    Эксперт: Европейские лидеры оказались союзом желающих, но не могущих
    Кипр призвал Британию обсудить судьбу военных баз
    США запретили Кубе получать российскую нефть
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения как «воспитатель» России

    Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    20 марта 2026, 14:40 • В мире

    Война с Ираном меняет устройство мировой политики

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Три недели американо-иранской войны стали потрясением не только в экономике, но и в политике. Окончательно разрушены иллюзии и о существовании «порядка, основанного на правилах», и о том, на чем основана глобализация. Какие изменения в итоге произойдут в геополитике и мировой торговле – и для Запада, и для России?

    Самым быстрым и наглядным последствием войны против Ирана стал коллапс привычной логистики. Ормузский пролив – артерия, через которую проходит до пятой части мировой нефти и значительная доля СПГ, – оказался под угрозой. Уже в первые недели конфликта десятки судоходных компаний начали срочно перестраивать маршруты: вводились надбавки за военные риски, отменялись рейсы, суда вставали на рейд.

    Сотни кораблей фактически остановились. Десятки тысяч моряков оказались заблокированы в зоне риска. Начались разговоры о «безопасных коридорах». Уже одно это показало:

    глобализация держится не на рынках и контрактах, а на физическом контроле узких морских проходов. Ормуз – лишь одно из таких «горлышек».

    Кроме него, критически важны Суэцкий канал (около 12% мировой торговли), Баб-эль-Мандебский пролив (ключ к Красному морю; 12,7% мировой торговли), Малаккский пролив (до 30% мировой морской торговли, критичен для Китая, Японии, Южной Кореи), Гибралтар (около 15% мировой морской торговли), Тайваньский пролив (свыше 20% мировой стоимости грузов, перевозимых морем), Панамский канал (2,5% мировой торговли), Датские проливы (6% мировой морской торговли нефтью – доля в общей морской торговле заметно ниже), Босфор и Дарданеллы (5% мировой морской торговли нефтью, или 3,1% общей морской торговли).

    Вся мировая торговля стянута в несколько точек. Любая из них – потенциальная точка обрушения системы. Полностью безопасными нельзя назвать ни один из этих маршрутов. Атаки украинских беспилотных катеров на суда разных стран в Черном и Средиземном морях показывают это со всей ясностью. Исключение могут составить лишь Датские проливы, но там есть риск блокады со стороны стран НАТО.

    Война продемонстрировала простую вещь: достаточно сбоя в одном узле – и цепная реакция накрывает весь мир. Грузы уже идут в обход Африки, сроки доставки увеличиваются на недели, стоимость фрахта растет. Глобальная логистика перестала быть системой мирного времени.

    Сбой логистики перешел в кризис сырьевых рынков. Речь уже не только о нефти и газе, под удар попали товары первого передела – фундамент всей промышленности.

    Через Ормуз до начала конфликта проходили: 23% мировой торговли аммиаком, 34% карбамидных удобрений, 18% аммонизированных фосфатов. Фактически треть мирового рынка удобрений оказалась под ударом. Но еще показательнее ситуация в нефтехимии. Из Персидского залива на экспорт шло: 56% мировой торговли метанолом, более 60% моноэтиленгликоля, 43% полиэтилена, 42% полипропилена. Это не просто цифры. Это сырье для пластмасс, текстиля, упаковки, электроники, автомобильной промышленности.

    Сокрушительный удар пришелся по гелию. Катар обеспечивал около трети мирового производства. А гелий – это не только надувные шары. Гелий критичен при производстве полупроводников – это охлаждение, защитные среды, ряд высокоточных процессов. Reuters прогнозирует, что нынешние перебои с поставками усилят на рынке дефицит чипов и вызовут их удорожание. Гелий незаменим в магнитно-резонансных томографах, аэрокосмической технике, криогенных системах и ряде высокоточных производств. Наиболее уязвимыми импортерами гелия являются страны Восточной Азии: Южная Корея, Тайвань и Япония, а также некоторые европейские потребители промышленных газов.

    Все это показывает, что удар пришелся не по отдельным рынкам, а по самой «начинке» современной экономики.

    Наиболее уязвимыми к кризису оказалась прежде всего Европа – из-за зависимости от импорта энергии и химии, затем страны Африки и Южной Азии – из-за зависимости от удобрений и топлива, и наконец, Восточная Азия – из-за критической зависимости от сырья для промышленности. В выигрыше оказываются экспортеры сырья, страны с ресурсной автономией, государства, контролирующие альтернативные маршруты.

    Но главное изменение глубже: рынок перестает быть единым. Поставки все чаще решаются не через биржи, а через политические договоренности. Глобальный рынок превращается в систему фрагментированных, политически окрашенных потоков.

    Самые тяжелые последствия еще впереди. Дефицит удобрений и рост цен на топливо уже сегодня закладывают падение урожайности.

    Сокращение применения удобрений на 10–25% означает падение урожаев на 5–15%. Через 6–12 месяцев это трансформируется в рост цен на продовольствие, усиление зависимости бедных стран от импорта, локальные продовольственные кризисы. Больше всего пострадают Северная Африка, Ближний Восток и Южная Азия – регионы, где социальная стабильность напрямую связана с ценой хлеба.

    Все эти процессы складываются в классическую модель стагфляционного шока. Дорогая энергия, разорванная логистика, рост цен на продовольствие – это комбинация, которая уже не раз приводила мировую экономику к спаду. Рост мировой экономики замедляется. Европа балансирует на грани рецессии. Инфляция становится более устойчивой. И главное– кризис не циклический, а структурный.

    Финансовая инфраструктура отреагировала мгновенно. Страховые рынки – прежде всего британские – уже в первые дни войны начали отзывать или резко ограничивать страховое покрытие для судов, проходящих через зону конфликта. Это фактически парализовало часть перевозок. США попытались перехватить этот рынок, предлагая альтернативные схемы страхования. Но такие системы не создаются за месяцы – они формируются десятилетиями. Параллельно формируется новая логика торговли: «свои» маршруты, «свои» страховки, «свои» расчеты.

    Обстрелы Дубая поставили под вопрос его имидж безопасной «ближневосточной Швейцарии». А это автоматически ставит под вопрос его статус международного финансового хаба. Альтернативой ему может стать Сингапур. Но только если/пока в Малаккском проливе не разразится аналогичный кризис.

    Единственный финансовый хаб мирового уровня, у которого практически нет проблем с военной угрозой – это Гонконг. Но он полностью контролируется Китаем и может в любой момент попасть под американские санкции. Все это означает, что в будущем нас ждет переход к системе «дружественных» и «недружественных» потоков торговли, углубление сегментации страхования и расчетов, регионализации финансовых центров.

    ООН оказалась не способна ни предотвратить конфликт, ни дать ему однозначную оценку. Резолюции блокируются, формулировки размываются, решения отсутствуют. Но еще важнее – разрушение самих принципов дипломатии: удары в момент переговоров, игнорирование каналов деэскалации, обсуждение допустимости ликвидации высшего руководства. Принцип неприкосновенности глав государств, сформировавшийся со времен Вестфальской системы, тоже разрушен.

    После этого в дипломатических кругах все чаще звучит вопрос не только о том, как договариваться, но и о том, с кем вообще можно вести переговоры. Любые переговоры в будущем будут сопровождаться куда более высоким уровнем недоверия – а значит, и меньшей вероятностью успеха.

    Таким образом, главный результат первых недель войны – не только экономический или военный. Это изменение логики мировой политики. Внутри западного блока уже проявляются противоречия – между США и европейскими странами, между США и их дальневосточными союзниками. Расходы на войну, риски для экономики и разная степень вовлеченности усиливают эти разногласия.

    Параллельно наблюдается сближение крупных незападных держав. Россия закрепляет роль ключевого поставщика энергоресурсов для Китая и Индии, Индия демонстрирует готовность к более тесному взаимодействию в сфере безопасности в Азии, Китай усиливает позиции как центр альтернативной экономической системы.

    Для стран меньшего масштаба вывод еще жестче: гарантии безопасности больше не могут быть получены в двустороннем формате – только через включенность в более крупные блоки.

    Мир снова движется к системе центров силы, союзов и вынужденного выбора стороны.

    Глобализация оказалась зависимой от проливов. Экономика – от политики. Дипломатия – от силы. И главное – исчезло ощущение устойчивости. Мир входит не просто в новую фазу, а в эпоху длительной структурной нестабильности, где каждая региональная война может мгновенно становиться глобальной проблемой. Война в Персидском заливе запустила процесс глобальной перестройки геополитики, последствия которого будут определять международные отношения на десятилетия вперед.

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде. Подробности

    Война с Ираном меняет устройство мировой политики

    Три недели американо-иранской войны стали потрясением не только в экономике, но и в политике. Окончательно разрушены иллюзии и о существовании «порядка, основанного на правилах», и о том, на чем основана глобализация. Какие изменения в итоге произойдут в геополитике и мировой торговле – и для Запада, и для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

