Мировые авиакомпании начали подготовку к отмене рейсов из-за дефицита топлива

FT: Международные авиакомпании готовятся к дефициту топлива

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает Financial Times, руководители авиакомпаний отмечают, что им сложно получить гарантии наличия топлива в аэропортах уже в мае, пишет «Коммерсантъ».

Генеральный директор Air France-KLM Бен Смит заявил: «Авиакомпания разрабатывает планы на случай разных сценариев нехватки топлива». По его словам, обсуждается сокращение числа рейсов в регионы, которые сильно зависят от ближневосточных поставок нефти, среди них Юго-Восточная Азия. Власти Вьетнама уже предупредили о возможном уменьшении числа авиарейсов из страны.

По данным FT, энергетические трейдеры считают, что нехватка топлива в ряде регионов неизбежна. Руководители нескольких аэропортов сообщили, что возможное решение – сокращение количества рейсов.

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш заявил, что сейчас наблюдается «более серьезная проблема с поставками авиатоплива, чем когда-либо ранее». Он подчеркнул: «Тут нет выигравших. Это затронет всех. Авиатопливо, производимое на Ближнем Востоке, идет в Северную Америку, оно идет в Азию».

