Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.7 комментариев
Мировые авиакомпании начали подготовку к отмене рейсов из-за дефицита топлива
FT: Международные авиакомпании готовятся к дефициту топлива
Международные авиакомпании и крупные аэропорты готовятся к возможному дефициту авиационного топлива из-за перебоев с поставками нефти на фоне войны в Иране, сообщили СМИ.
Как передает Financial Times, руководители авиакомпаний отмечают, что им сложно получить гарантии наличия топлива в аэропортах уже в мае, пишет «Коммерсантъ».
Генеральный директор Air France-KLM Бен Смит заявил: «Авиакомпания разрабатывает планы на случай разных сценариев нехватки топлива». По его словам, обсуждается сокращение числа рейсов в регионы, которые сильно зависят от ближневосточных поставок нефти, среди них Юго-Восточная Азия. Власти Вьетнама уже предупредили о возможном уменьшении числа авиарейсов из страны.
По данным FT, энергетические трейдеры считают, что нехватка топлива в ряде регионов неизбежна. Руководители нескольких аэропортов сообщили, что возможное решение – сокращение количества рейсов.
Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш заявил, что сейчас наблюдается «более серьезная проблема с поставками авиатоплива, чем когда-либо ранее». Он подчеркнул: «Тут нет выигравших. Это затронет всех. Авиатопливо, производимое на Ближнем Востоке, идет в Северную Америку, оно идет в Азию».
Ранее Орбан предупредил, что мировую экономику может ожидать затяжной энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке.
