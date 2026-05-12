Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Фигурант дела об утилизации отходов в Ленобласти заключил сделку со следствием
Бывший командир одной из воинских частей Ленинградской области, полковник Данис Таиров, обвиняемый в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 1,5 млн руб. за нелегальную утилизацию отходов на территории своей части, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что Таиров раскаялся в содеянном, а материалы по его делу в ближайшее время будут выделены в отдельное производство.
В апреле стало известно, что аналогичные обвинения предъявили межрайонному природоохранному прокурору Ленинградской области Артему Зобову. По версии Следственного комитета РФ, в 2024–2025 годах Зобов получил от коммерсантов взятки на сумму более 6 млн руб. за организацию утилизации отходов на территории воинской части, а также гарантировал отсутствие прокурорских проверок и освобождение от ответственности за экологические нарушения.
Следствие отмечает, что действия Зобова нанесли значительный ущерб интересам государства в сфере охраны окружающей среды и Минобороны России в особо крупном размере. Еще одним фигурантом дела стал заместитель военного прокурора Петербургского гарнизона подполковник юстиции Ильшат Купкенов, которого также обвинили в превышении полномочий и получении крупной взятки.
По данным следствия, по делу проходят также гендиректор ООО «Арди» Дмитрий Бастраков, глава ООО «Технопарк» Павел Стрюков, директор ООО «Эдельвейс» Алексей Мытарев и еще около десяти бизнесменов, которые заключены под стражу.
Петербургские полицейские заподозрили четырех представителей коммерческой компании в получении взяток за создание выгодных условий подрядчикам.