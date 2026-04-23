Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.0 комментариев
Прокурор Ленобласти Зобов был заключен под стражу по делу о взятке
Межрайонный природоохранный прокурор Ленинградской области Артем Зобов оказался под стражей по обвинению в превышении полномочий и получении взятки.
Как передает ТАСС, Следственный комитет России сообщил о заключении под стражу межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки.
В военном следственном отделе уточнили, что по ходатайству военного следователя суд избрал Зобову меру пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве добавили, что продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
Артем Зобов, занимающий должность старшего советника юстиции, обвиняется по пунктам «в» и «е» части третьей статьи 286 и части шестой статьи 290 УК России. Ведомство отметило, что расследование уголовного дела продолжается.
Суд также избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.