Прокурор Ленобласти Зобов был заключен под стражу по делу о взятке

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Следственный комитет России сообщил о заключении под стражу межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки.

В военном следственном отделе уточнили, что по ходатайству военного следователя суд избрал Зобову меру пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве добавили, что продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Артем Зобов, занимающий должность старшего советника юстиции, обвиняется по пунктам «в» и «е» части третьей статьи 286 и части шестой статьи 290 УК России. Ведомство отметило, что расследование уголовного дела продолжается.

