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Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре
Захарова обвинила Запад в создании фейка об ударе по Киево-Печерской лавре
Западные политики совместно с киевскими властями создали фальсификацию вокруг инцидента в Киево-Печерской лавре, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию – настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре», – написала она в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, французские лидеры безосновательно обвинили Вооруженные силы России в ударе по объекту ЮНЕСКО. При этом Министерство обороны России ранее подтвердило, что комплекс зданий был поражен ракетой американского комплекса Patriot, переданной Украине с истекшим сроком годности.
Захарова подчеркнула, что европейские политики годами игнорировали преследование канонической православной церкви на Украине. Они также не замечали попыток установления контроля над лаврой с применением насилия и разграбления объекта Всемирного наследия.
Представитель МИД обратила внимание на отсутствие соболезнований со стороны Запада жертвам атак среди мирного населения российских регионов, включая погибших в Старобельске. Также, по ее словам, Париж проигнорировал реальный удар по Музею обороны Севастополя, автор главного экспоната которого имел французское происхождение.
Напомним, Министерство обороны России объяснило повреждения Киево-Печерской лавры падением американской зенитной ракеты Patriot.
Несколькими днями ранее украинский беспилотник целенаправленно атаковал здание исторической панорамы в Севастополе.
До этого Захарова призывала президента Франции посмотреть кадры с убитыми детьми в луганском Старобельске.
Фото и видео удара по лавре смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».