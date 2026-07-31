  • Новость часаВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно
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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

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    31 июля 2026, 11:47 • Новости дня

    Операторы связи решили обнулить трафик в Max с августа

    Операторы связи решили обнулить трафик в Max с августа
    @ Alexandra Pereba/NEWS.ru/Global Look Press

    Крупнейшие российские операторы связи договорились с национальным мессенджером Max о предоставлении бесплатного доступа к платформе, отменив тарификацию передачи данных с 1 августа, сообщила компания-разработчик VK.

    Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 заключили соглашение с национальным мессенджером MAX об обнулении трафика для своих абонентов, сообщается на сайте компании.

    С 1 августа использование приложения не будет расходовать пакеты мобильного интернета. Пользователи смогут бесплатно звонить, отправлять сообщения, пересылать файлы и пользоваться цифровыми сервисами платформы.

    Гендиректор «Билайна» Сергей Анохин подчеркнул значимость события: «Мы видим, как Маx набирает популярность не только как приложение для общения, но и как платформа сервисов и часть цифровой инфраструктуры государства». По его словам, клиенты компании на тарифах с пакетами трафика могут быть спокойны за свои гигабайты.

    Руководители других компаний «большой четверки» также поддержали инициативу. Генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан отметил важность формирования единой информационной среды. В Т2 напомнили, что начали отменять тарификацию в Max на популярных тарифах еще в прошлом году, а теперь делают это повсеместно, позволяя оставаться на связи даже при нулевом балансе. Глава МТС Инесса Галактионова добавила, что решение сделает цифровые сервисы доступнее для абонентов.

    Генеральный директор Max Фарит Хуснояров заявил, что благодаря поддержке Минцифры и операторов десятки миллионов пользователей смогут свободно общаться и обмениваться документами вне зависимости от состояния баланса.

    В мае российские операторы связи договорились об интеграции с национальным мессенджером.

    В сентябре прошлого года компании запустили безлимитный доступ к приложению на специальных тарифах.

    30 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о приближении финала специальной военной операции.

    Выступая на молодежном форуме «Гвардейск», политик отметил значимость текущего этапа конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», – заявил Медведев.

    Политик добавил, что решение об участии в боевых действиях дается нелегко и сопряжено с серьезными рисками. Однако, по его словам, такой шаг свидетельствует об искренней любви к Родине. В завершение Медведев призвал участников беречь себя, подчеркнув, что стране нужна победа, но не любой ценой.

    Накануне Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранения страны.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин призвал политиков оказать максимальную поддержку бойцам на передовой.

    Весной зампред Совета безопасности отметил прямую связь безопасности государства с целями спецоперации.

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    31 июля 2026, 08:24 • Новости дня
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам в порту Одессы, сообщило Минобороны.

    Вечером 30 июля российские военные ударили по порту Одессы, там были уничтожены резервуары с ГСМ, предназначавшиеся для нужд украинской армии, указало ведомство в Max.

    Для нанесения ударов применялось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.

    В порту Одессы уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд ВСУ. Также южнее Одессы на переходе морем поражен сухогруз. Сообщается, что данное судно занималось доставкой военных грузов в один из украинских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 июля российские военные поразили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса в порту Николаева.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России уничтожили украинский быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

    До этого ударные беспилотники атаковали два сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    30 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    РЖД предупредили Армению о возврате инвестиций при разрыве договора
    РЖД предупредили Армению о возврате инвестиций при разрыве договора
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    РЖД потребуют возврата почти 400 млн долларов при расторжении концессии Арменией, заявил гендиректор российской компании Олег Белозеров.

    Белозеров подчеркнул, что российская сторона последовательно выполняет взятые в 2008 году обязательства, передает РИА «Новости».

    «Так или иначе, все права и обязанности сторон прописаны в концессионном договоре, стороной которого является и правительство Армении. Со своей стороны намерены твердо его придерживаться, и если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций», – отметил руководитель.

    Топ-менеджер пояснил, что концессия обеспечила республику современной транспортной сетью без затрат из государственного бюджета. При этом дивиденды акционерам никогда не выплачивались, а вся прибыль направлялась исключительно на развитие инфраструктуры. С 2008 по 2025 год общий объем инвестиций составил около 396,3 млн долларов.

    В компании с недоумением восприняли сообщения прессы о возможном взимании арендной платы. В холдинге напомнили, что предприятие остается одним из крупнейших работодателей в стране, регулярно повышая зарплаты 2500 сотрудников, а также активно обновляет подвижной состав.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил вероятности судебного спора вокруг дочернего предприятия РЖД.

    В апреле глава армянского правительства допустил обсуждение вопроса передачи российской концессии представителям Казахстана.

    До этого политик предлагал Москве продать право управления железнодорожной инфраструктурой дружественной стране.

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    30 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД
    Решетников назвал безосновательными требования Армении доплат по ЮКЖД
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Требования армянской стороны о дополнительных выплатах за Южно-Кавказскую железную дорогу лишены оснований при одностороннем пересмотре существующих договоренностей, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

    Министр экономического развития России Максим Решетников прокомментировал заявления руководства Армении о поиске альтернативных политических и экономических связей, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Южно-Кавказская железная дорога не является бесплатным активом.

    «ЮКЖД – не «бесплатный» актив российской компании, а предприятие, в которое мы уже проинвестировали более 30 млрд рублей, закупили новый подвижной состав и развиваем инфраструктуру на основе контрактных обязательств», – заявил Решетников.

    По словам министра, в случае одностороннего пересмотра обязательств и нанесения ущерба инвестору у России появятся основания для требования компенсации. Постановка вопроса о том, что российская сторона должна доплачивать Еревану в подобной ситуации, абсолютно безосновательна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил вероятность судебного спора вокруг Южно-Кавказской железной дороги.

    Генеральный директор РЖД Олег Белозеров предупредил о возврате почти 400 млн долларов при расторжении концессии.

    Ранее глава армянского правительства предложил Москве продать право на управление транспортной сетью другой стране.

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    31 июля 2026, 05:16 • Новости дня
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию в украинской столице, производящему устойчивые к радиоэлектронной борьбе беспилотники с искусственным интеллектом, он принадлежит американской корпорации Terminal Autonomy, пишут британские СМИ.

    Это якобы первый случай за время конфликта на Украине, когда целью стал объект компании из США. Предприятие было официально зарегистрировано в штате Делавэр в 2023 году, передает Guardian.

    Уничтоженный завод выпускал ударные дроны дальнего радиуса действия. Эти аппараты оснащены системами наведения на базе искусственного интеллекта, которые берут управление на себя при подавлении радиосигнала. Представители компании и министерства обороны Украины не ответили на запросы журналистов.

    Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи прокомментировал произошедшее. «Россиянам все равно, кому принадлежит производственный объект, это все равно цель, и им неважно, американский он или чей-то еще», – заявил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали предприятия по производству беспилотников в Киеве.

    В мае массированный удар полностью разрушил здание выпускающей разведывательные аппараты компании Skyeton.

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    30 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Медведев заявил о перепрошивке импортных станков на военных заводах
    Медведев заявил о перепрошивке импортных станков на военных заводах
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские специалисты успешно заменяют иностранное программное обеспечение на сложном зарубежном оборудовании, используемом на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев поделился подробностями адаптации зарубежного оборудования на отечественных оборонных предприятиях, передает РИА «Новости». Выступая на молодежном форуме «Гвардейск» в Тверской области, он отметил успехи российских специалистов в этой сфере.

    «Я часто езжу по заводам, и оборонным в том числе. Проходишь – стоят станки иностранные. На них, естественно, заведен иностранный программный продукт. В какой-то момент отрежут. Подхожу, спрашиваю: «Работает?» Сложный станок. Колоссальная штука. Стоит дорого. Я говорю: «Ну, еще работает?» – «Конечно. Мы все перепрошили»», – привел пример политик.

    По словам Медведева, отечественные кадры способны эффективно решать проблемы, связанные с возможным отключением иностранного программного обеспечения. Это позволяет предприятиям ОПК продолжать бесперебойную работу даже в условиях ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал собственное производство станков обязательным условием суверенитета страны.

    Весной политик рассказал о полном самообеспечении России необходимым вооружением.

    В мае президент Владимир Путин отметил успешное выполнение предприятиями ОПК возросшего государственного оборонного заказа.

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    30 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА из-за продажи чемпионата мира
    УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА из-за продажи чемпионата мира
    @ Toon Dompeling/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские футбольные ассоциации единогласно отказались участвовать в международных соревнованиях из-за намерения руководства продать долю прав на мировое первенство частным инвесторам.

    Все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций приняли решение бойкотировать турниры Международной федерации футбола, передает ТАСС. Причиной стало намерение главы организации Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

    Ранее газета The Times сообщила о планах Инфантино реализовать часть коммерческих прав в рамках схемы, способной принести десятки миллионов фунтов. План подразумевает создание специальной компании для контроля над главными соревнованиями. Отмечается проведение консультаций с лицами, близкими к администрации Дональда Трампа.

    «УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам», – говорится в заявлении европейского союза.

    В организации подчеркнули, что мировое первенство нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Турнир является величайшим спортивным наследием, поэтому ни одна его часть не должна продаваться частным лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино анонсировал создание дочерней компании для продажи прав на турниры.

    Бывший президент организации Йозеф Блаттер раскритиковал коммерциализацию спорта из-за тесных связей нынешнего руководства с Дональдом Трампом.

    Сама федерация запланировала публикацию отчета о рекордных доходах от прошедшего чемпионата мира в размере 15 млрд долларов.

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    30 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Контроль над населенным пунктом Могрицы в Сумской области открывает новые стратегические перспективы для дальнейшего наступления, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

    Глава ведомства направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 22-го и 41-го мотострелковых полков в связи с освобождением населенного пункта, указало министерство в Max.

    «Своим ратным трудом военнослужащие полков с честью приумножили славное наследие ветеранов-фронтовиков, став для подрастающего поколения примером мужества и доблести», – отметил он.

    Руководитель министерства подчеркнул, что достигнутый стратегический успех предоставляет новые возможности для развития наступления российских сил. Он также добавил, что подвиги воинов, отдавших жизнь за Родину, навсегда останутся в памяти народа.

    В завершение Белоусов выразил благодарность бойцам за верность присяге, проявленный героизм и уверенность в том, что подразделения продолжат с честью служить стране, приближая победу.

    ВС России в последние сутки освободили Красноярское в ДНР, Юрченково в Харьковской области, а также Могрицы и Малую Слободку в Сумской области.

    Ранее бойцы 41-го мотострелкового полка совместно со спецназом «Ахмат» ликвидировали группу противника на Сумском направлении.

    Накануне российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    За день до этого они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

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    30 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    @ Marc Israel Sellem/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху разгорелся личный конфликт из-за разногласий по методам противостояния Ирану, сообщает Axios.

    По данным Axios, Вэнс выступает за мирное урегулирование конфликта с Тегераном, тогда как Нетаньяху придерживается силовых методов, передают «Вести».

    Напряженность между сторонами нарастала непублично. Глава израильского правительства был недоволен публичной критикой со стороны американского политика.

    «Вэнс в свою очередь считал, что Нетаньяху задействует своих соратников и союзников в пронетаньяховских СМИ в Израиле и США, чтобы атаковать его и подорвать его политический авторитет», – отмечает издание.

    Помимо этого, вице-президент США подозревал израильского лидера в попытках сорвать мирный меморандум между Вашингтоном и Тегераном. Нетаньяху же скептически оценивал действия Вэнса в период войны в Персидском заливе. Для обсуждения разногласий политики провели личную встречу 28 июля.

    В этот же день премьер Израиля встретился с президентом США. На переговорах Нетаньяху заявил, что в случае атаки со стороны Ирана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту США не атаковать Иран по собственной инициативе.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать американо-иранский меморандум о взаимопонимании.

    Сообщалось, что Нетаньяху якобы оказался в международной изоляции из-за несогласия с данным мирным соглашением.

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    30 июля 2026, 21:22 • Новости дня
    Решетников заявил о возможности легко заместить поставки из Армении
    Решетников заявил о возможности легко заместить поставки из Армении
    @ Филиппов Алексей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный рынок способен без проблем компенсировать импорт из Армении, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    Решетников прокомментировал недавние слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о поиске альтернативных путей развития политических и экономических связей, передает ТАСС.

    «Однако если оценивать эти поставки с точки зрения экономического влияния на рынки остальных стран союза – их значение нельзя назвать существенным. В совокупном товарообороте России с миром – доля Армении не превышает 0,9%», – отметил Решетников.

    По словам руководителя ведомства, для других государств Евразийского экономического союза этот показатель еще ниже. В частности, для Белоруссии он составляет 0,3%, для Казахстана – 0,05%, а для Киргизии – всего 0,02%. В связи с этим замещение армянской продукции не станет сложной задачей для российской стороны.

    Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал торговые запреты угрозой для существования ЕАЭС.

    В конце мая Россия запретила ввоз ряда армянских овощей и минеральной воды.

    Ассоциация «Руспродсоюз» отметила незначительную долю этой продукции в общем объеме российского импорта.

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    30 июля 2026, 18:30 • Новости дня
    Украинские СМИ рассказали о расстреле командирами отступающих штурмовиков ВСУ

    Командиры 225-го штурмового полка ВСУ приказали стрелять по отступающим

    Украинские СМИ рассказали о расстреле командирами отступающих штурмовиков ВСУ
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские журналисты опубликовали расследование о жестоких издевательствах и приказах стрелять по отступающим в 225-м штурмовом полку Вооруженных сил Украины.

    Издание Texty опубликовало объемный материал, посвященный преступлениям и пыткам в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, пишет «Страна». Подразделение было создано при поддержке бывшего главнокомандующего украинской армией Александра Сырского. Журналисты обнародовали аудиозапись, на которой командир полка Олег Ширяев приказывает открывать огонь по военнослужащим, отступающим без приказа.

    «Все, что движется, – противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры – это тоже противник. Соблюдайте это правило. По своим, по бегущим несанкционированно… И, ***, удерживайте рубежи, потому что так можно в Киев отступать. Поэтому отступать – отставить, ***», – заявил командир на записи. Сам Ширяев объяснил свои слова необходимостью распознавания своих, поскольку противник якобы использует украинскую форму.

    Источники издания в полку рассказали, что военным угрожают расстрелами. Между штурмами солдат держат в условиях, напоминающих тюремные. Провинившихся помещают в «ямы», иногда с фекалиями, а затем вывозят в лес для жестоких избиений. Также практикуется привязывание к «дереву правды», где военнослужащих избивают пластиковыми трубами и палками до разрывов кожи. Тренировочный полигон полка огорожен колючей проволокой и охраняется собаками, а беглецов ищут группы на квадроциклах.

    Ранее в штурмовом полку ВСУ «Скала» зафиксировали более 20 небоевых смертей новобранцев. Новобранцев сослуживцы цинично называли «одноразками». Распределительный пункт называли «курятником». Сам лагерь для новобранцев заминировали по периметру.

    Украинский пленный Валерий Мазур рассказал об убийствах мобилизованных в этом полку.

    Украинские следователи признали самоубийством смерть военного. Его тело нашли без головы и внутренних органов недалеко от расположения части.

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    30 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Собянин: Морозовская больница оказывает помощь детям из 89 субъектов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морозовская больница работает как крупнейший многопрофильный детский стационар страны, принимая пациентов из всех 89 субъектов России, сообщил член Бюро Высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Ежегодно здесь получают помощь больше 10 тыс. детей из других регионов», – приводит слова Собянина сайт «Единой России».

    В медицинском учреждении началось полное обновление неонатологического отделения и Центра расширенного неонатального скрининга. В последнем отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, а также установят современные инженерные системы. Специалисты бережно сохранят исторический облик здания, восстановив утраченную кирпичную кладку и белые декоративные детали фасада.

    Корпус неонатологии получит новый утепленный вентилируемый фасад в едином стиле с главным зданием. Внутри полностью заменят коммуникации и установят современные лифты. Градоначальник подчеркнул, что создание функциональной среды заметно повысит качество и доступность медицинской помощи.

    За последние четыре года по Народной программе «Единой России» в стране открыли 20 новых детских больниц и корпусов. Партия запланировала до 2030 года модернизировать более 500 детских поликлиник и переоснастить 180 профильных стационаров.

    Ранее врачи столичной Морозовской больницы впервые в стране успешно провели промышленную CAR-T-терапию от рака.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал выделение средств на переоснащение скоропомощных отделений детских стационаров.

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    30 июля 2026, 13:43 • Новости дня
    Убитая в Подмосковье женщина оказалась участницей конкурса красоты
    Убитая в Подмосковье женщина оказалась участницей конкурса красоты
    @ Belkin Alexey/news/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пропавшая во время прогулки с собакой жительница Московской области найдена мертвой, ей оказалась участница конкурса «Миссис Россия-Вселенная 2017» Наталья Божук.

    Божук тогда завоевала титул «Миссис Очарование», передает РИА «Новости».

    Позже она организовала собственное мероприятие «Миссис-Сахалин 2018» и модный показ Sakhalin Fashion Day 2018.

    Девушка руководила модельным агентством Elit Model Sakh, увлекалась психологией и модой. В социальных сетях она также отмечала, что окончила Высшую школу «Останкино».

    Ранее сообщалось о пропаже женщины 17 июля после ухода на прогулку с питомцем в жилом комплексе «Ромашково». Спустя несколько дней собаку обнаружили в одноименном селе.

    Тело погибшей нашли в лесополосе подмосковного Одинцово. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи заподозрили сожителя в расправе над пропавшей жительницей Подмосковья.

    В мае полицейские нашли тело пропавшей москвички в квартире ее сожителя. Позже этот мужчина сознался в убийстве.

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    31 июля 2026, 00:28 • Новости дня
    Премьер Венгрии сообщил о риске полной остановки АЭС «Пакш»
    Премьер Венгрии сообщил о риске полной остановки АЭС «Пакш»
    @ Daniel Kiss/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Экстремальная жара и критическое падение уровня воды в реке Дунай поставили под угрозу работу единственной атомной электростанции на территории Венгрии, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    «Из-за низкого уровня воды в Дунае сегодня или в пятницу полностью может быть остановлена АЭС «Пакш»», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ATV.

    Такое заявление Мадьяр сделал во время визита премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

    Ранее управляющая компания была вынуждена снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС «Пакш». В среду началось полное отключение третьего реактора из-за сильного обмеления реки в районе станции.

    Правительство Венгрии 30 июля объявило наивысший уровень погодной опасности из-за аномальных температур. Тяжелая климатическая ситуация наблюдается в Европе с середины июня, когда температура воздуха местами превысила 40 градусов. Красный уровень тревоги действовал во Франции, Британии, Нидерландах и Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Румынии объявило о временной остановке первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. АЭС «Пакш» в Венгрии снизила мощность из-за падения уровня воды в Дунае.При этом ранее Мадьяр

    допустил поиск нового международного партнера вместо «Росатома» после аудита проекта АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (3)
    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


    Комментарии (14)
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