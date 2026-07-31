Операторы связи решили обнулить трафик в Max с августа

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 заключили соглашение с национальным мессенджером MAX об обнулении трафика для своих абонентов, сообщается на сайте компании.

С 1 августа использование приложения не будет расходовать пакеты мобильного интернета. Пользователи смогут бесплатно звонить, отправлять сообщения, пересылать файлы и пользоваться цифровыми сервисами платформы.

Гендиректор «Билайна» Сергей Анохин подчеркнул значимость события: «Мы видим, как Маx набирает популярность не только как приложение для общения, но и как платформа сервисов и часть цифровой инфраструктуры государства». По его словам, клиенты компании на тарифах с пакетами трафика могут быть спокойны за свои гигабайты.

Руководители других компаний «большой четверки» также поддержали инициативу. Генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан отметил важность формирования единой информационной среды. В Т2 напомнили, что начали отменять тарификацию в Max на популярных тарифах еще в прошлом году, а теперь делают это повсеместно, позволяя оставаться на связи даже при нулевом балансе. Глава МТС Инесса Галактионова добавила, что решение сделает цифровые сервисы доступнее для абонентов.

Генеральный директор Max Фарит Хуснояров заявил, что благодаря поддержке Минцифры и операторов десятки миллионов пользователей смогут свободно общаться и обмениваться документами вне зависимости от состояния баланса.

В мае российские операторы связи договорились об интеграции с национальным мессенджером.

В сентябре прошлого года компании запустили безлимитный доступ к приложению на специальных тарифах.