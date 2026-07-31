110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Обманувший мать погибшего бойца СВО мошенник получил срок
Злоумышленник, пытавшийся похитить 3 млн рублей у матери погибшего участника специальной военной операции из Чувашии, приговорен к реальному лишению свободы, сообщили в прокуратуре региона.
Житель Татарстана получил три года и шесть месяцев колонии общего режима за попытку мошенничества, пояснили в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».
В апреле злоумышленники несколько дней звонили пенсионерке, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банков. Они убедили женщину снять со счета 3 млн рублей, полученные после гибели сына на СВО, чтобы перевести их на «безопасный счет».
План преступников сорвали сотрудники банка, которые вызвали полицию. Правоохранители задержали курьера в момент передачи денег. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Также обвиняемого приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей. Мобильный телефон осужденного был конфискован в доход государства.
В Якутии полицейские задержали похитивших более 8 млн рублей у вдовы погибшего бойца иностранцев.
Месяцем ранее подмосковные правоохранители пресекли деятельность вымогавших сбережения под предлогом поиска пропавшего военного аферистов.
Зимой суд на Чукотке отправил в колонию укравшего деньги у раненого участника спецоперации мужчину.