Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
Блаттер обвинил Инфантино и Трампа в разрушении мирового футбола
Блаттер заявил о серьезном ущербе футболу из-за связей Инфантино и Трампа
Слишком тесное взаимодействие действующего руководителя ФИФА Джанни Инфантино и президента США наносит серьезный вред популярной игре, переводя ее в сугубо финансовую плоскость, заявил бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер.
Бывший руководитель Международной федерации футбола Йозеф Блаттер в соцсети раскритиковал отношения Джанни Инфантино и Дональда Трампа, передает ТАСС.
«Близкие отношения между главой ФИФА и президентом США достигли финансового измерения, которое наносит глубокий ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру», – подчеркнул Блаттер в своем заявлении.
Ранее газета The Times сообщила о планах действующего президента федерации продать часть коммерческих прав на чемпионат мира. По информации издания, Инфантино вел консультации с окружением американского лидера. В случае реализации схемы, каждая из 211 национальных ассоциаций может получить около 20 млн долларов, а сам руководитель рискует заработать десятки миллионов фунтов стерлингов на посту комиссионера новой структуры.
В этом году на мировом первенстве впервые сыграли 48 национальных команд. При этом руководство федерации уже рассматривает возможность дальнейшего расширения турнира до 64 сборных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневном общении с Дональдом Трампом.
Правозащитная организация FairSquare обвинила спортивного функционера в уступках политическому давлению американского лидера.
Сама международная федерация запланировала объявить о рекордных доходах от чемпионата мира в размере 15 млрд долларов.