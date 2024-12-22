Стало известно о пополнении ВМФ атомной подлодкой «Архангельск» в декабре

Стало известно о скором принятии подлодки «Архангельск» в состав ВМФ России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, новейшая многоцелевая атомная подводная лодка К-564 «Архангельск» модернизированного проекта 885М, шифр «Ясень-М», в конце декабря войдет в состав Военно-морского флота России. Лодка была построена на северодвинском предприятии ОСК «Севмаш» и успешно прошла заводские ходовые и государственные испытания в море, что подтвердило ее готовность к сдаче флоту и подъему флага.

Источник в судостроительной отрасли подтвердил, что «Архангельск» будет введен в строй буквально под Новый год. Подлодка была выведена из эллинга северодвинского «Севмаша» 29 ноября 2023 года для достройки на плаву.

В настоящее время на предприятии «Севмаш» ведется строительство еще четырех подлодок проекта 885М: «Пермь», «Ульяновск», «Владивосток» и «Воронеж». Эти подлодки также должны усилить Военно-морской флот России в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судостроительное предприятие «Севмаш» сообщило о проведении испытаний атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» с опережением графика, а передача этой АПЛ Военно-Морскому Флоту России запланирована на 2025 год.