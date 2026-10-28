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    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    28 октября 2026, 06:19 • Новости дня

    ВСУ сбросили с беспилотников мины-ловушки в виде пачек пятитысячных купюр

    Российские военные обнаружили замаскированные под деньги мины ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Младший сержант Александр Гуркин сообщил, что украинские войска начали применять сбрасываемые с беспилотников мины-ловушки, замаскированные под пачки пятитысячных купюр и предметы быта.

    Украинские военные минируют любые привлекающие внимание вещи, включая деньги, сигареты и еду, передает РИА «Новости».

    «Украинские боевики все минируют вообще. Интересный случай был – деньги. Денежки все хотят, денежки все любят. И вот денежка лежит, пятитысячные, пачечка. А в ней аккуратненько сделан детонатор. Берешь эту пачку – и пальчиков у тебя нет», – рассказал Гуркин.

    По его словам, противник массово сбрасывает различные самодельные взрывные устройства с гексакоптеров в районах активного продвижения российских войск. Мины также маскируют под банки тушенки и коробки, что представляет серьезную опасность как для военнослужащих, так и для гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские войска применили кассетные снаряды для сброса кустарных мин-лепестков над мирными объектами в глубоком тылу.

    Ранее директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина заявила о попытках украинских военных изолировать Энергодар минированием подъездных дорог.

    27 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    «Единая Россия» пообещала решить проблему долгов участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель заявил, что «Единая Россия» проработает с ЦБ и банками единый подход к списанию кредитных долгов участникам СВО.

    Военнослужащие не должны сталкиваться с отказами в списании задолженности из-за правовой неопределенности, сообщил Сайбель, комментируя обращение Ассоциации российских банков в ЦБ и Госдуму. После изменения законодательства возник риск отказов при списании задолженности до 10 млн рублей у контрактников, если по их долгам уже началось судебное взыскание.

    «Единая Россия» намерена проработать ситуацию совместно с ЦБ и представителями банковского сектора для выработки единого подхода к спорным случаям, говорится в сообщении канале «Единой России» в Max.

    Сайбель подчеркнул необходимость прояснить порядок применения закона, чтобы исключить разночтения.

    «Каждый случай отказа нужно разбирать предметно, с оценкой обстоятельств и правовых оснований. «Единая Россия» будет добиваться устранения спорных моментов, чтобы предусмотренные законом гарантии работали без сбоев», – добавил парламентарий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ассоциация российских банков предложила уточнить закон о списании кредитных долгов для участников СВО.

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    27 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    @ Christophe Gateau/dpa/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами, заявило Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области и морским судам, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражены промышленное предприятие и две мастерские по сборке и хранению ударных и разведывательных дронов большой и средней дальности, в том числе аппаратов компаний «Оаклайн» и «Файер Поинт».

    Кроме того, удар нанесен по Южному автожелезнодорожному мосту, который использовался для транзита военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    В Харьковской области уничтожен разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный логистический центр», где хранились грузы двойного назначения и беспилотники для нужд украинской армии. Также на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск Одесской области военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины. На прошлой неделе Министерство обороны сообщило об ударах по двум электроподстанциям и сухогрузам с оружием. В начале месяца Вооруженные силы России атаковали вантовый автожелезнодорожный Южный мост в Киеве.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил указ властей Украины о круговой обороне городов

    Аналитик Рожин: Указ Зеленского о круговой обороне не остановит освобождение городов

    Эксперт объяснил указ властей Украины о круговой обороне городов
    @ Nariman El-Mofty/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Указ Владимира Зеленского о круговой обороне городов говорит, что Киев готовится к затягиванию боевых действий, а не к мирному урегулированию конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее на Украине ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании инженерных заграждений в городской черте.

    «Указ Владимира Зеленского о круговой обороне городов говорит, что противник не уверен в целостности фронта на длительной временной дистанции. Киев всерьез опасается приближения российских войск к ряду крупных агломераций», – объяснил военный аналитик Борис Рожин.

    Эксперт указал: по замыслу военно-политического руководства Украины, отходящие войска должны иметь сильные позиции в городах, где будут держать оборону. «Для этого на городских окраинах копаются противотанковые рвы и окопы, возводятся инженерные сооружения, создаются запасы снарядов, провианта, медицинских средств», – пояснил спикер.

    Собеседник призвал не путать укрепрайоны с организацией круговой обороны. «Первый вариант подразумевает создание локальных оборонительных позиций при наличии связи с войсками и центром. Второй сценарий предполагает более масштабные инженерные защитные сооружения и логистическую отрезанность города», – детализировал аналитик.

    Таким образом, продолжил он, указ Зеленского означает, что украинские военные, занявшие круговую оборону в крупной агломерации, по сути, должны непременно погибнуть. «Думаю, указ предполагает также запрет на выход из окружения даже в случае такой возможности. Пытающихся спастись бойцов будут расстреливать свои же. Собственно, ВСУ уже неоднократно применяли такой подход», – уточнил Рожин.

    Судя по всему, круговая оборона предполагает принудительную эвакуацию мирных жителей, добавил собеседник. «Сами же агломерации в ходе боев будут почти гарантированно превращены в руины. И в Киеве это прекрасно осознают», – указал спикер. По его словам, вероятно, указ коснется таких городов, как Запорожье, Сумы, Славянск, Краматорск.

    В целом, пояснил эксперт, указ Зеленского говорит, что Киев готовится к дальнейшему затягиванию боевых действий, а не к мирному урегулированию конфликта. «Уверен, Москва учитывает это в стратегическом и техническом планировании. Вряд ли организация круговой обороны существенно повлияет на ход СВО и ощутимо замедлит продвижение российских войск», – резюмировал спикер.

    Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о создании инженерных заграждений для обеспечения обороны городов. Документ опубликован на сайте украинского политика.

    Содержание решения не обнародовано, приложение к указу имеет пометку: «Для служебного пользования». Контроль за исполнением инициативы возложен на секретаря СНБО Игоря Клименко.

    Стоит отметить, что в мае администрация Киевской области получила указание приступить к организации круговой обороны населенных пунктов. Об этом сообщал глава Вышгородского района Алексей Данчин. Также весной в населенных пунктах Волынской области стартовала подготовка к круговой обороне, заявляла глава Ковельского района Ольга Черен.

    Между тем в середине октября Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на ощутимом участке фронта.

    По оценкам экспертов газеты ВЗГЛЯД, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

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    27 октября 2026, 08:18 • Новости дня
    Техника ВСУ попала под удары «Ланцетов» в многокилометровых пробках у Славянска

    ВСУ снабжали Славянск через пробки под ударами российских «Ланцетов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским военным приходится обеспечивать снабжение группировки в Славянске и Краматорске по разбитой альтернативной трассе, где из-за многокилометровых пробок транспорт становится мишенью для российских беспилотников «Ланцет».

    Украинские военные столкнулись с серьезными трудностями при снабжении войск в Славянске и Краматорске из-за огневого контроля российских сил над шоссе Изюм – Славянск, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «После того как участок трассы Изюм-Славянск попал под огневой контроль FPV-дронов, вся логистика ВСУ пошла на Барвенково. Только вот дороги там нет. Есть остатки асфальта и километровые пробки на скорости пять километров в час», – сообщил источник.

    Альтернативный маршрут проходит по дороге Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково в Харьковской области. Собеседник агентства отметил, что деньги на ремонт этой трассы выделяются регулярно, однако из-за очевидной коррупции работы не проводятся.

    Дальности полета FPV-дронов не хватает для атак на этом участке, но из-за частых заторов украинский транспорт поражают российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Славянск и Краматорск образуют ядро последней крупной линии обороны ВСУ на подконтрольной им территории ДНР, являясь важным логистическим хабом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном отражении контратак украинских формирований в районе Славянска.

    Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о подготовке противником Краматорска к уличным боям.

    Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о сокрушении трасс снабжения украинских войск в Славянско-Дружковской агломерации.

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    27 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева

    Посол Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева

    Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация в Алешках спровоцирована Украиной: город фактически взят в осаду с применением современных военных технологий. Параллельно украинская сторона ведет информационную работу, направленную на искажение картины событий и перекладывание вины на Россию. Однако гуманитарная миссия «ломает» нарративы Киева, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД России Родион Мирошник.

    «В районе Алешек наблюдаются сложности со связью, поэтому полной картины у нас пока нет. Россия свои обязательства выполнила: в 04:00 мск был введен режим прекращения огня на локальной территории», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.

    Между тем он подчеркнул: российские военные готовы к возможным провокациям и к тому, что противник может недобросовестно соблюдать «режим тишины». «Наши войска остаются на позициях, отвода сил не планируется. Таким образом, возможность оперативно отразить любую провокацию сохраняется», – уточнил собеседник.

    Кроме того, добавил дипломат, запланирован комплекс инженерных работ, которые традиционно выполняют саперные подразделения. В первую очередь речь идет о расчистке основных дорог от мин и боеприпасов. «Вопросы выбора маршрута гуманитарной миссии и обеспечения безопасности находятся в компетенции профильных структур», – отметил Мирошник.

    Он напомнил, что ситуация в Алешках спровоцирована Украиной: город фактически взят в осаду с применением современных военных технологий. Параллельно украинская сторона ведет информационную работу, направленную на искажение картины событий и перекладывание вины на Россию. Один из главных нарративов, продвигаемых Киевом, состоит в том, что Херсонская область – якобы «оккупированная территория» и потому «ответственна» РФ.

    «Но именно Украина несет ответственность за убийства, обстрелы и создание невыносимых условий для жизни населения. Эти преступления очевидны. При этом в информповестке для иностранной аудитории картина намеренно искажается: реализуется целый ряд сценариев, призванных представить ситуацию с точностью до наоборот», – указал Мирошник.

    По его мнению, гуманитарная миссия «ломает ситуацию». Ключевым фактором стал канал коммуникации, согласованный на уровне российского и американского президентов, – взаимодействие между первой леди США Меланией Трамп и омбудсменом Яной Лантратовой. «Через этот канал была передана достоверная информация, на основании которой Штаты оказали давление на Украину, по сути принуждая ее соблюдать нормы международного гуманитарного права», – отметил дипломат.

    Как подчеркнул собеседник, необходимо добиться полного прекращения преступных действий со стороны Украины, среди которых – организация блокады, нанесение ударов по гражданским объектам и населению. Пока ключевым направлением операции остается организация эвакуации.

    «В первую очередь речь идет о раненых и больных, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи и медикаментах. Несмотря на самоотверженность персонала Алешкинской больницы, имеющихся на территории ресурсов недостаточно для оказания требуемого объема помощи», – рассказал он.

    «Кроме того, эвакуация доступна и для тех, кто добровольно выразит желание покинуть город», – добавил Мирошник. Еще одна ключевая задача, по его словам, – доставить в регион продукты питания и ликвидировать дефицит продовольствия.

    Напомним, с 04:00 мск 27 октября российская армия ввела «режим тишины» на Херсонском направлении. Временное прекращение огня связано с проведением в районе гуманитарной операции. К полудню вторника сообщений о нарушении режима тишины не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Накануне он отметил положительную роль американской стороны и переговорщиков президента США Дональда Трампа в достижении договоренностей и подчеркнул, что в Москве ценят эти усилия.

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    28 октября 2026, 03:24 • Новости дня
    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба

    Профессор Форсберг: Звонок Стубба стал дипломатической победой Путина

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба
    @ Kremlin Pooll/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину является дипломатической победой Москвы, считает профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг.

    «Стубб и Стёре позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. Это уже дипломатическая победа для Путина», – заявил профессор газете Helsingin Sanomat.

    По его словам, теперь есть риск того, что часть лидеров европейских стран почувствует себя вне информационного потока. Он напомнил, как Стубб неоднократно заявлял о важности совместных действий стран Европы в украинском вопросе, чтобы все контакты были скоординированы, однако первым нарушил этот принцип.

    Форсберг отметил, что из-за этого появится возможность «еще большему числу европейских лидеров налаживать контакты с Россией еще более нескоординированным образом и обсуждать вопросы, которые уже не так сильно связаны с миром на Украине».

    Ранее Стубб оправдал звонок Путину, заявив, что переговоры по Украине рушились. Поэтому он и премьер Норвегии поговорил по телефону с российским лидером, а целью звонка была передача послания Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности президентов России и Финляндии, а также премьера Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

    Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Агентство Bloomberg сообщило о планах Путина, Стубба и Стёре обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине.

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    27 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен по предприятиям, которые производят и хранят крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

    Также поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, логистический центр в Харьковской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в Киеве.

    В понедельник российские беспилотники нанесли удары по объектам энергетики Украины и электроподстанции в Харькове.

    Российские военные поразили логистические центры, порты страны и доставлявший военное имущество сухогруз.

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    27 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Эксперт: Звонок Стубба и Стере Путину лучше, чем молчание

    Политолог Данилин: В России никто не обольщается из-за звонка Стубба и Стере Путину

    Эксперт: Звонок Стубба и Стере Путину лучше, чем молчание
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки Финляндии и Норвегии выйти на диалог с Россией говорят об осознании Западом провала антироссийской политики. Впрочем, Москва пока вряд ли сможет доверять европейским лидерам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее по инициативе европейцев состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с финским коллегой Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    «Сам факт телефонного разговора, состоявшегося по инициативе европейской стороны, примечателен. Любое общение лидеров стран – пусть даже и на фоне продолжающегося конфликта – лучше, чем молчание», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем он напомнил про ответственность ЕС и НАТО в украинском конфликте. «Кроме того, Финляндия разорвала большинство связей с Россией, вступила в НАТО и создает различного рода угрозы на северо-западном направлении. От Норвегии тоже можно ожидать неприятных шагов, особенно вокруг Шпицбергена», – рассуждает спикер.

    «Россия же неоднократно подтверждала, что готова к конструктивному диалогу с США и ЕС. Мы в целом открыты для контактов. Не Москва разрывала связи с Европой, а она – с нами», – указал эксперт. Таким образом, заметил он, российская сторона вряд ли будет обольщаться по поводу каких бы то ни было заявлений Стубба и Стере.

    «Очевидно, что все решения России будут приниматься исходя, в первую очередь, из собственных геополитических и экономических интересов», – полагает собеседник.

    Он также предположил, что шаги Хельсинки и Осло продиктованы осознанием Западом провала антироссийского проекта в лице Украины. «Стубб и Стере пытаются, что называется, подстелить соломку и восстановить свои позиции, пошатнувшиеся после их же неразумных антироссийских решений. Кроме того, они хотят понравиться США, якобы следуя в фарватере Белого дома, налаживающего диалог с Москвой», – указал Данилин.

    Во вторник Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Как сообщили в Кремле, беседа состоялась по просьбе Хельсинки и Осло. В ходе нее Путин, Стубб и Стере обсудили встречи российского лидера со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, а также финского президента и норвежского премьера с Уиткоффом и Владимиром Зеленским.

    «Собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности, на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий», – говорится в сообщении Кремля.

    Путин в разговоре со Стуббом и Стере дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах, а также подчеркнул, что «достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации». При этом глава государства обратил внимание на политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.

    Кроме того, президент России информировал финского коллегу и норвежского премьера о начале проводимой при посредничестве США гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки, а также введении в этих целях временного «режима тишины» на Херсонском направлении.

    Стороны также затронули вопросы обеспечения безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стере в связи с этим подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства. «Лидеры трех стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефону», – отметили в Кремле.

    В свою очередь в канцелярии президента Финляндии заявили, что беседа лидеров трех стран состоялась по согласованию с Киевом и стала продолжением встречи, прошедшей 20 октября в Осло. Целью переговоров стало обсуждение конфликта на Украине, а также «укрепление мира и стабильности» на европейском континенте. «А. Стубб и Й. Г. Стере участвовали в разговоре в качестве лидеров своих стран и не выступали от имени всей Европы», – добавили в канцелярии.

    Стубб назвал откровенным и содержательным разговор с Путиным. По его словам, исход конфликта на Украине окажет прямое влияние на «безопасность всей Европы». «Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», – заявил политик. Норвежский премьер отметил, в частности, важность деэскалации.

    Напомним, телефонный разговор Путина со Стуббом и Стере состоялся на фоне обсуждения кандидатуры переговорщика от Европы для диалога с Россией. Одним из главных кандидатов на эту роль стал президент Финляндии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем будет заключаться тактика Брюсселя в случае вхождения в пул главных переговорщиков и какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Москва.

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    27 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отверг возможность компромисса по вопросу Донбасса, сообщает Reuters.

    Путин сообщил европейским лидерам об отказе Москвы идти на уступки в отношении цели взять под полный контроль всю территорию Донбасса, передает Reuters. В ответ представители Финляндии и Норвегии указали на необходимость достижения справедливого мира для урегулирования конфликта, говорится в материале.

    Агентство также отмечает, что последним лидером страны Евросоюза, который связывался по телефону с российским президентом, был французский лидер Эммануэль Макрон. Их беседа состоялась в июле 2026 года, однако информация о ней не была обнародована, а сами переговоры не принесли результатов.

    Напомним, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал состоявшийся диалог откровенным и содержательным.

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    27 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Российский боец объяснил невосприимчивость бойцов ВСУ к пулям под Горловкой

    Российский военный Мар: Бойцы ВСУ под Горловкой шли под пули из-за наркотиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие в 2022 году в боях под Горловкой продолжали двигаться после пулевых ранений из-за употребления сильных наркотических препаратов, рассказал инструктор Московского военного округа с позывным Мар.

    «Для нас в 2022 году под Горловкой это было дико. Видишь попадание – пуля легкого калибра пробивает тело украинского военнослужащего насквозь, а он продолжает двигаться и проходит еще несколько метров после попадания, словно живой мертвец… После экспертизы было доказано, что все «мертвецы» употребляли сильные наркотические вещества», – заявил военный.

    Инструктор уточнил, что речь идет об автоматчиках прикрытия, которые участвовали в штурмах. По его словам, он работал из крупнокалиберного оружия, после попадания которого противник уже не мог двигаться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы при атаке со стороны Вооруженных сил Украины.

    Также число раненых при ударе украинского беспилотника по автозаправочной станции в Горловке возросло до десяти человек.

    Кроме того, украинские военнослужащие продемонстрировали неестественную реакцию на ранения и атаки дронов.

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    27 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Маск прокомментировал новость о перемирии в Алешках

    Маск назвал хорошей новостью перемирие в Алешках Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск ответил на пост первой леди США Мелании Трамп о вступлении в силу локального перемирия в Алешках Херсонской области.

    «Хорошо», – написал Илон Маск в комментариях к публикации первой леди США.

    Маск сделал репост сообщения о начале перемирия.

    «Перемирие между Украиной и Россией вступило в силу в 4:00 утра по московскому времени 27 октября 2026 года», – сказано в посте Мелании Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках. Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках.

    Белый дом 23 октября подтвердил договоренность о прекращении огня при посредничестве первой леди США.

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    27 октября 2026, 18:01 • Новости дня
    Ростех определил лучшие технологические инициативы ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве подвели итоги проекта поддержки технологических инициатив «СВОе дело с Ростех», в рамках которого семь ветеранов спецоперации получили целевые гранты из призового фонда в 30 млн рублей.

    Из почти 150 заявок эксперты отобрали семь лучших инициатив, востребованных в промышленности и в зоне спецоперации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Победители смогут реализовать идеи на предприятиях госкорпорации. Права на разработки сохраняются за авторами, которым могут присудить до 5 млн рублей на запуск и развитие бизнеса.

    «Авторы лучших разработок получат грантовую поддержку и возможность реализовать проекты на производственных площадках госкорпорации», – заявила председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев добавил, что госкорпорация поможет авторам воплотить их идеи в жизнь.

    В число лучших проектов вошли система диагностики двигателей по вибрации и звуку, автоматизированный автомобильный багажник для самостоятельной погрузки инвалидной коляски и транспортно-эвакуационный мотоприцеп для бездорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Ксения Семенова отметила ставку государства на адресное сопровождение вернувшихся с фронта бойцов при трудоустройстве.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности властей оказывать помощь ставшим депутатами Государственной думы ветеранам спецоперации.

    Летом в Москве на заседании наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» объявили о расширении поддержки военнослужащих и их семей.

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    27 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Эксперт: Ударами по Белгороду и Воронежу в Киеве и Брюсселе хотят сорвать урегулирование
    Эксперт: Ударами по Белгороду и Воронежу в Киеве и Брюсселе хотят сорвать урегулирование
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударами ВСУ по мирным районам Белгорода и Воронежа Киев и Брюссель хотят сорвать нынешние попытки урегулирования конфликта. Затем Украина снова планирует перейти к режиму эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП России Максим Григорьев. Ранее украинские удары привели к гибели мирных жителей в центральных регионах России.

    «Украинские власти и поддерживающие их лидеры в ЕС атаками по мирным районам Белгорода и Воронежа хотят достичь сразу нескольких целей», – пояснил Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России.

    По его словам, главная задача транснациональной «партии войны» – вызвать жесткий ответ России на атаки ВСУ по мирным жителям. «Сославшись на реакцию Москвы, Киев и Брюссель планируют сорвать нынешние попытки урегулирования конфликта. В том числе противник пытается отменить нынешние договоренности по Алешкам. Затем Украина хочет снова перейти к режиму эскалации», – указал спикер.

    Вторая задача Киева – продемонстрировать странам Европы, что с военной точки зрения удары ВСУ достигают целей. «Таким образом Украина намерена получить дополнительное финансирование, о выделении которого сейчас ведутся дискуссии», – детализировал собеседник.

    При этом, заметил он, гибель мирных жителей при ударах ВСУ не вызывает беспокойства в Брюсселе. «Более того, украинские удары осуществляются при непосредственной европейской помощи и передаче ударных средств», – напомнил эксперт.

    В ночь на понедельник Воронежская область подверглась массированной атаке ВСУ, в результате которой погибли трое мирных жителей и пострадали 39 человек. Также произошли возгорания на нескольких промышленных предприятиях, деловом центре в центре города, многоквартирном доме. Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 113 БПЛА.

    Днем ранее атака ВСУ по Белгородской области привела к гибели двух мирных жителей и ранению более 10 человек, в том числе – сотрудника скорой помощи. По данным регионального оперштаба, повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта.

    Стоит отметить, что российские войска ввели режим тишины на Херсонском направлении для подготовки гуманитарной операции в районе Алешек, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Днепр» ведут инженерную разведку и очищают основные пути подъезда к Алешкам от взрывоопасных предметов и мин-ловушек.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что основные задачи гуманитарной операции – доставить конвой с продуктами питания, лекарствами и всем необходимым, а также эвакуировать людей, которые добровольно решат покинуть город.

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    27 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках

    Мелания Трамп: Зону перемирия в Алешках расширили для гуманитарных конвоев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зона прекращения огня в районе Алешек Херсонской области расширена для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев, сообщила первая леди США Мелания Трамп.

    Перемирие между Россией и Украиной вступило в силу 27 октября в 4:00 мск, написала она в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Сроки перенесены на два дня раньше для защиты гражданского населения и облегчения доставки гуманитарной помощи, сообщила Мелания Трамп.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил эту информацию, добавила супруга президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

    В тот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинформировал о введении режима тишины.

    В субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку соглашению о перемирии в Алешках.

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    27 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал применение дронов в группировке войск «Днепр»

    Минобороны: Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой «Днепр»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач и применение ударных беспилотников воинскими частями группировки «Днепр» в зоне проведения спецоперации, сообщило Министерство обороны.

    В пункте управления Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника, сообщает Минобороны.

    Командующий группировкой Михаил Теплинский доложил о поступлении в войска современных образцов вооружения, военной техники и экипировки. По данным ведомства, сформированные в этом году подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты в разведке и огневом поражении украинских военных.

    Министру представили разработанные специалистами группировки беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащаемые боевыми модулями. Кроме того, военные продемонстрировали основные средства противодействия дронам противника на линии боевого соприкосновения.

    По итогам инспекции Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений. Он поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных систем для уничтожения живой силы и техники противника при решении поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об особой опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Днепр» перекрыли проход в Крым для большинства беспилотников ВСУ.

    До этого бойцы группировки «Днепр» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра.

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