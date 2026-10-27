Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.17 комментариев
ВСУ сбросили на мирные объекты России кустарные мины-лепестки
ВСУ сбросили на мирные объекты кустарные мины-лепестки из кассетных снарядов
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Ураган сообщил, что украинские войска применяют кассетные снаряды для сброса кустарных мин-лепестков над мирными объектами в глубоком тылу.
Противник использует полукустарную подделку мин ПФМ-1, у которой отсутствует механизм самоликвидации, передает ТАСС.
«Мина будет лежать очень долго. И может случиться такое, что на нее наступит мирный житель. То есть мина совершенно неизбирательного действия. Сбрасывают они их целыми кассетами, не только в местах ведения боевых действий, но и в глубоком тылу, где ходят мирные жители», – рассказал Ураган.
Военнослужащий подчеркнул, что из-за небольшого размера неискушенному человеку трудно заметить и идентифицировать угрозу. При этом даже одного-двух граммов взрывчатого вещества достаточно для безвозвратного повреждения кисти или стопы.
В применяемых украинскими войсками минах-лепестках взрывчатки больше, что ведет к еще более серьезным последствиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины на Мелитополь пострадали четыре мирных жителя.
В воскресенье губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели депутата Каланчакского муниципального совета Сергея Глухенко при подрыве на мине «Лепесток».
В субботу украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Михайловском округе Запорожской области.