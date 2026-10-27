ВСУ сбросили на мирные объекты кустарные мины-лепестки из кассетных снарядов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Противник использует полукустарную подделку мин ПФМ-1, у которой отсутствует механизм самоликвидации, передает ТАСС.

«Мина будет лежать очень долго. И может случиться такое, что на нее наступит мирный житель. То есть мина совершенно неизбирательного действия. Сбрасывают они их целыми кассетами, не только в местах ведения боевых действий, но и в глубоком тылу, где ходят мирные жители», – рассказал Ураган.

Военнослужащий подчеркнул, что из-за небольшого размера неискушенному человеку трудно заметить и идентифицировать угрозу. При этом даже одного-двух граммов взрывчатого вещества достаточно для безвозвратного повреждения кисти или стопы.

В применяемых украинскими войсками минах-лепестках взрывчатки больше, что ведет к еще более серьезным последствиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины на Мелитополь пострадали четыре мирных жителя.

В воскресенье губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели депутата Каланчакского муниципального совета Сергея Глухенко при подрыве на мине «Лепесток».

В субботу украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Михайловском округе Запорожской области.