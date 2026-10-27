Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.0 комментариев
Минприроды оценило готовность российских компаний к разведке недр в Африке
Минприроды заявило о готовности России искать полезные ископаемые в Африке
Российские организации обладают необходимыми компетенциями для поиска и оценки месторождений всех видов полезных ископаемых на территории стран Африки, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии.
«Что касается видов сырья, то российские организации обладают компетенциями в области поиска и оценки месторождений всех видов полезных ископаемых. Приоритеты определяются исходя из минерально-сырьевого потенциала конкретной страны, а также при соответствующих запросах африканских партнеров», – заявили в Минприроды в преддверии третьего саммита Россия – Африка, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный секретарь Союза арабского Магриба Тарак Бен Салем прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.
В понедельник премьер-министр Алжира Сифи Гриб прилетел в столицу для участия в саммите.
В мае министр экономического развития Максим Решетников сообщил о готовности компании «Газпром» поставлять Танзании технологии и оборудование для проектов по добыче и сбыту углеводородов.