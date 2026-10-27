Минприроды оценило готовность российских компаний к разведке недр в Африке

Минприроды заявило о готовности России искать полезные ископаемые в Африке

Tекст: Мария Иванова

«Что касается видов сырья, то российские организации обладают компетенциями в области поиска и оценки месторождений всех видов полезных ископаемых. Приоритеты определяются исходя из минерально-сырьевого потенциала конкретной страны, а также при соответствующих запросах африканских партнеров», – заявили в Минприроды в преддверии третьего саммита Россия – Африка, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный секретарь Союза арабского Магриба Тарак Бен Салем прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

В понедельник премьер-министр Алжира Сифи Гриб прилетел в столицу для участия в саммите.

В мае министр экономического развития Максим Решетников сообщил о готовности компании «Газпром» поставлять Танзании технологии и оборудование для проектов по добыче и сбыту углеводородов.