Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.16 комментариев
Генсек Союза арабского Магриба прибыл в Москву
Генсек Союза арабского Магриба приехал на саммит «Россия – Африка»
Генеральный секретарь Союза арабского Магриба Тарак Бен Салем прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».
Генеральный секретарь Союза арабского Магриба прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка», который пройдет в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости».
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин в среду в Большом Кремлевском дворце проведет встречу с руководителями ведущих африканских организаций, в том числе Союза арабского Магриба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого 26 октября прибыл в российскую столицу.
Также президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо приехали в Москву для участия в форуме, как и премьер-министр Алжира Сифи Гриб, который тоже прилетел в Москву для участия в форуме.