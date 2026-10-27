При ДТП с микроавтобусом в Анталье граждане России не пострадали

Akdeniz Gerçek: В Анталье в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 альпинистов

Tекст: Катерина Туманова

Инцидент произошел в районе Кумлуджа. Микроавтобус перевозил группу альпинистов. Водитель потерял управление по неустановленной причине, после чего транспортное средство съехало в придорожный кювет и перевернулось, пишет Akdeniz Gerçek.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники жандармерии. Всего пострадали 15 человек, включая водителя. Все они были доставлены в больницы Кумлуджи и Финике.

При этом генконсульство России в Анталье заявило, что среди пострадавших в аварии российских граждан нет.

«По информации, полученной дежурным дипломатом от турецкой экстренной службы, все пострадавшие – граждане Турции», – передает ТАСС.

Жандармерия начала расследование обстоятельств аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября в ДТП с пассажирским автобусом в Турции погибли 11 человек. В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян. В сентябре автобус сгорел после ДТП в Стамбуле.