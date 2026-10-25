Армия Израиля заявила о ликвидации финансировавших ХАМАС радикалов в Газе

МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму

Tекст: Тимур Шайдуллин

«С недоумением восприняли эти ничем не подтвержденные обвинения в адрес нашей страны, публично озвученные премьер-министром Израиля», – заявили ТАСС в министерстве, отметив богатое совместное прошлое двух стран.

В ведомстве назвали нелепыми попытки приписать России антисемитскую кампанию, поскольку благодаря политике властей проявления антисемитизма в стране практически отсутствуют. В МИД подчеркнули, что такие заявления вызывают особое сожаление, так как они прозвучали в день 35-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

Кроме того, в министерстве напомнили, что в 2018 году Москва предлагала Израилю заключить соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, но ответа не последовало. В МИД выразили сожаление, что премьер-министр Израиля предпочел медийные вбросы накануне парламентских выборов диалогу специалистов по кибербезопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об ущербе двусторонним отношениям от заявлений израильского посла о позиции Москвы по иранскому конфликту.

Ранее посла Украины вызвали в министерство иностранных дел Израиля из-за критики слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отношениях с президентом Владимиром Путиным.