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    25 октября 2026, 12:57 • Новости дня

    Армия Израиля заявила о ликвидации финансировавших ХАМАС радикалов в Газе

    ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал двух финансировавших ХАМАС радикалов в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа, уничтожив командира взвода военного крыла ХАМАС и члена «Исламского джихада», которые отвечали за перевод денежных средств от Ирана и Турции.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в результате авиаударов ликвидированы Ибрагим Нимер Арши и Карам Рияд Абу Бутайхан, причастные к организации переводов миллионов шекелей боевикам, передает ТАСС.

    По данным военных, уничтоженные радикалы содействовали поступлению денег от «иранского режима и из Турции». В ведомстве добавили, что средства предназначались для восстановления потенциала боевиков и планирования атак против израильских военных и мирных жителей, что является систематическим нарушением режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении трех боевиков ХАМАС на севере сектора Газа. На прошлой неделе израильские военные ликвидировали командира военного крыла ХАМАС. Летом пресс-служба израильской армии заявила об уничтожении руководителей боевых групп палестинского движения.

    25 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    Al Arabiya заявил о предложении Ирана открыть Ормуз в обмен на снятие блокады

    Al Arabiya: Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады

    Al Arabiya заявил о предложении Ирана открыть Ормуз в обмен на снятие блокады
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран передал Вашингтону через пакистанских посредников предложение возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады, заявил телеканал Al Arabiya.

    Иранская сторона также уведомила Пакистан о готовности возобновить прямые переговоры с американским руководством, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Официальных комментариев от властей Ирана по поводу этой информации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил об отходе кораблей ВМС США от пролива на 700 км.

    Tasnim сообщает, что суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив.

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    22 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел России заявило, что с недоумением восприняло заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы причастности Москвы к антисемитской кампании в Сети.

    «С недоумением восприняли эти ничем не подтвержденные обвинения в адрес нашей страны, публично озвученные премьер-министром Израиля», – заявили ТАСС в министерстве, отметив богатое совместное прошлое двух стран.

    В ведомстве назвали нелепыми попытки приписать России антисемитскую кампанию, поскольку благодаря политике властей проявления антисемитизма в стране практически отсутствуют. В МИД подчеркнули, что такие заявления вызывают особое сожаление, так как они прозвучали в день 35-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

    Кроме того, в министерстве напомнили, что в 2018 году Москва предлагала Израилю заключить соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, но ответа не последовало. В МИД выразили сожаление, что премьер-министр Израиля предпочел медийные вбросы накануне парламентских выборов диалогу специалистов по кибербезопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об ущербе двусторонним отношениям от заявлений израильского посла о позиции Москвы по иранскому конфликту.

    Ранее посла Украины вызвали в министерство иностранных дел Израиля из-за критики слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отношениях с президентом Владимиром Путиным.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Секретная встреча по Украине в Финляндии сорвалась из-за конфликта США и Ирана

    Ilta-Sanomat: Тайная встреча по Украине в Финляндии сорвалась в последний момент

    Tекст: Вера Басилая

    В Финляндии летом отменили тайную встречу специального посланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с делегацией с Украины, выяснила газета Ilta-Sanomat.

    Переговоры отменили в последний момент из-за обострения конфликта между США и Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

    «В Финляндии планировалась секретная встреча по Украине, на которую должны были прибыть специальные посланники Трампа», – сказано в публикации.

     Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с Соединенными Штатами и Украиной в ноябре. Власти США назвали продуктивными переговоры американских посланников с Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии.

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    24 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    Эвакуация дипломатов США с Ближнего Востока прошла в обстановке хаоса

    CNN: Эвакуация дипломатов США с Ближнего Востока проходит в обстановке хаоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Процесс эвакуации дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока сопровождается серьезными организационными проблемами, сообщил телеканал CNN.

    Эвакуация американских дипломатов из стран Ближнего Востока проходит в обстановке хаоса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Сотрудники жалуются на нехватку финансовой поддержки от Госдепа и плохую координацию между штаб-квартирой и персоналом на местах. Многие дипломаты узнают о необходимости отъезда из СМИ.

    По данным телеканала, американская разведка выяснила, что Тегеран якобы усилил меры по планированию атак на персонал США. Госдепартамент меняет предельно допустимое число сотрудников в посольствах ряда стран, включая Иорданию, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и Ливан.

    Ранее официальный представитель Госдепа США Томми Пиготт подтвердил частичную эвакуацию посольства в Саудовской Аравии, но опроверг информацию о подобных приказах для других стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг телеканал NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке. В тот же день в министерстве обороны США не стали комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    Ранее в США показали атакованные Ираном базы в этом регионе.


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    22 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на министерство обороны Саудовской Аравии

    Хуситы заявили об ударе по Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Движение применило баллистические ракеты и беспилотники для удара по целям на территории королевства, отмечает РИА «Новости». «За последние 48 часов мы провели четыре точечные военные операции с применением йеменских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Первая операция была направлена против здания министерства обороны в столице саудовского противника – Эр-Рияде. Удар был точным», – сообщил Сариа.

    По его словам, другие операции были направлены против объекта нефтегазовой компании Aramco в Янбу, а также международных аэропортов в Даммаме и Абхе.

    В четверг Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии отчиталось, что в результате атаки в среду вечером на международный аэропорт Даммама погибли два человека и восемь пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт Эр-Райян.

    На прошлой неделе хуситы атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате чего погибли 17 человек.

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    24 октября 2026, 20:00 • Новости дня
    Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

    В Тель-Авиве тысячи людей вышли на протест перед выборами

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Тель-Авива за три дня до парламентских выборов состоялась масштабная антиправительственная акция протеста с участием тысяч человек.

    Участники акции заполнили площадь Заложников напротив музея искусств и комплекса правительственных зданий, передает РИА «Новости».

    Демонстранты размахивали национальными флагами и требовали немедленно создать государственную комиссию для расследования провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. На месте дежурили полиция и скорая помощь, движение транспорта в районе митинга было перекрыто для предотвращения беспорядков.

    К митингу планировали присоединиться лидер парламентской оппозиции Яир Лапид, председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман и глава партии «Демократы» Яир Голан. Парламентские выборы в Израиле, по итогам которых сформируют новое правительство, назначены на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в центре Тель-Авива и других мегаполисах страны состоялись масштабные демонстрации против политики главы израильского правительства.

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    22 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили США о новой тактике при возобновлении боев

    Иран заявил о готовности применить новые варианты ведения боя против армии США

    Tекст: Вера Басилая

    Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что исламская республика готова применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    Тегеран внимательно следит за перемещениями американских военных на Ближнем Востоке и готов ответить на возможную агрессию, передает РИА «Новости».

    «Что касается военного аспекта, то мы наблюдаем за действиями американцев в регионе и в районе Ормузского пролива. Мы заявили противоположной стороне, что если она хочет вновь начать войну, Иран вступит в бой с новыми вариантами – как в плане проведения операций, так посредством изменения тактических подходов и задействования новых», – заявил Малеки.

    Парламентарий добавил, что новые подходы смогут удивить мировое сообщество и военных экспертов так же, как иранский ракетный потенциал.

    Ранее телеканал NBC сообщил о постепенной эвакуации военного и дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива. Во вторник Корпус стражей исламской революции пригрозил ударить по интернет-кабелям в случае эскалации конфликта. Вице-президент Мохаммад Реза Ареф назвал действия исламской республики реализацией права на самооборону.

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    22 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Хуситы начали спасать экипаж атакованной в Красном море индийской яхты

    Хуситы начали спасение 14 индийцев с атакованной в Красном море яхты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил о проведении операции по спасению 14 граждан Индии с яхты, подвергшейся удару со стороны Саудовской Аравии.

    Индийское судно подверглось атаке в Красном море недалеко от острова Зукар, передает ТАСС.

    «Саудовский враг атаковал индийскую яхту недалеко от острова Зукар, на борту которой, по предварительным данным, находились 14 граждан Индии. Вооруженные силы Йемена спасают их и предоставят более подробную информацию позже», – заявил Сариа.

    Остров Зукар расположен между побережьями Йемена и Эритреи вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду.

    Власти Саудовской Аравии перенесли на следующий год инвестиционную конференцию Future Investment Initiative.

    В воскресенье йеменское движение «Ансар Аллах» обстреляло город Наджран.

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    22 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Главком армии Ирана анонсировал появление нового секретного беспилотника

    Иранские военные подготовили к презентации новый секретный беспилотник

    Tекст: Мария Иванова

    Главнокомандующий армией Ирана генерал Амир Хатами заявил, что в ближайшее время вооруженные силы исламской республики представят новый секретный беспилотный летательный аппарат.

    Технические характеристики аппарата пока держатся в секрете, пишет ТАСС.

    «На сегодня наше преимущество в сфере БПЛА достигло беспрецедентного уровня. Ярким примером служит этот дрон, название и тактико-технические характеристики которого будут официально представлены в ближайшее время», – сказал Хатами в ходе репортажа иранского гостелевидения из подземного центра по производству беспилотников.

    По его словам, сейчас вооруженные силы Ирана располагают более широким арсеналом эффективных дронов по сравнению с периодом до 40-дневной войны. Генерал добавил, что это стало прямым результатом динамичного развития отрасли и расширения ее предприятий по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Летом иранские вооруженные силы воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    В июле официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о передаче новых комплексов ПВО военным.

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    23 октября 2026, 01:39 • Новости дня
    Ливан отказался от создания совместного военного штаба с Израилем

    Al Jadeed: Ливан отказался от прямого военного взаимодействия с Израилем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.

    Военно-технические переговоры между делегациями США, Израиля и Ливана в Тампе не привели к прогрессу в урегулировании конфликта на юге страны, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jadeed.

    По данным телеканала, сторонам не удалось достичь новых договоренностей по расширению сети «пилотных зон», безопасность в которых должна обеспечивать ливанская армия после вывода израильских сил. Во время встреч в штаб-квартире Центрального командования Вооруженных сил США израильская делегация настояла на сохранении буферной зоны на юге Ливана до полного разоружения шиитской организации «Хезболла».

    Ливанская сторона в свою очередь потребовала прекратить бомбардировки и снос жилых домов, а также предоставить фермерам доступ к приграничным участкам для сбора урожая оливок.

    Консультации в Тампе стали первыми трехсторонними контактами после седьмого раунда переговоров в Риме, прошедшего в августе. Ожидается, что дата возобновления политического диалога будет объявлена после выборов в Израиле и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильская армия столкнулась с дефицитом средств на закупку вооружений из-за роста военных расходов.

    Летом шиитское движение «Хезболла» назвало подписанный в Вашингтоне документ о мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном позорным актом.

    Представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочный документ, направленный на разрешение затянувшихся противоречий.

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    23 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tasnim: Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки судов-нарушителей пересечь Ормузский пролив полностью прекратились после недавних атак на танкеры и вывода из строя их навигационных систем, сообщило агентство Tasnim.

    Движение судов через Ормузский пролив остановилось на фоне вывода из строя их навигационного оборудования и уничтожения нескольких нефтяных танкеров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «После вывода из строя навигационных систем, которые использовались судами-нарушителями, и вчерашней атаки на три танкера и уничтожения еще одного попытки танкеров-нарушителей пройти через Ормузский пролив прекратились», – сообщил изданию близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана источник.

    Собеседник агентства добавил, что любое новое вмешательство Вашингтона с воздуха для поддержки контрабанды нефти приведет к решительному ответу со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о десятикратном росте стоимости перевозки ресурсов из-за блокировки Ормузского пролива.

    Во вторник КСИР сообщил о подрыве на морской мине супертанкера с нефтью.

    Ранее иранское ведомство объявило об уничтожении американского беспилотника и возгорании двух танкеров в проливе.

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    24 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Анонсирован визит президента Ирана в Москву

    Президент Ирана Пезешкиан стал участником саммита ФСЭГ в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан приедет в Москву 27 октября для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), сообщили в посольстве Исламской Республики в России.

    Восьмой саммит ФСЭГ пройдет под председательством президента России Владимира Путина. Участники мероприятия, включая страны-наблюдатели и гостей, обсудят стратегические направления развития мирового рынка энергоресурсов и природного газа, передает ТАСС.

    В посольстве Ирана также отметили, что саммит станет возможностью подчеркнуть важность дальнейшего сотрудничества между странами – производителями газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иранский посол Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан на предстоящей встрече в Москве обсудит с президентом России Владимиром Путиным экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

    В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал визит иранского президента в Россию на следующей неделе.

    До этого Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с Путиным.

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    23 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Пляж в Шардже в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти с морского танкера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти эмирата Шарджа в ОАЭ приняли решение временно закрыть пляж Аль-Хамрия в связи с приближением нефтяного пятна, образовавшегося в результате утечки.

    «Пляж Аль-Хамрия в Шардже временно закрыт в качестве меры предосторожности из-за приближения нефтяного пятна, вызванного утечкой с одного из морских танкеров», – говорится в сообщении правительства эмирата, которое приводит РИА «Новости» со ссылкой на местное управление телерадиовещания.

    Специализированные группы и профильные ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности побережья и предотвращения загрязнений. Ранее появлялись сообщения о запахе бензина в различных частях страны.

    Власти призвали рыбаков и отдыхающих на море строго соблюдать указания компетентных органов для обеспечения общественной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.

    В марте ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры приостановили из-за пожара после атаки беспилотников.

    В прошлом году власти страны закрыли несколько пляжей после очередного разлива нефти.

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    24 октября 2026, 02:05 • Новости дня
    Шотландский музей скрыл египетскую мумию от посетителей по этическим причинам

    Daily Telegraph: Музей Глазго скрыл египетскую мумию ради покоя умершей

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство шотландского Хантерианского музея приняло решение скрыть от взглядов посетителей египетскую мумию леди Шеп-эн-Хор, обернув ее синтетическим материалом ради сохранения неприкосновенности умершей.

    Останки леди Шеп-эн-Хор возрастом около 2 тыс. лет выставлялись в музее при Университете Глазго более 200 лет, однако теперь их обернули в нетканый материал из полиэтилена высокой плотности и оставили в полуоткрытом саркофаге, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Решение скрыть мумию было принято после пересмотра музейной политики с учетом этических соображений. Руководство учреждения рассматривало несколько вариантов, включая возвращение мумии в Египет, перемещение в запасники или демонстрацию исключительно саркофага. В результате было решено отказаться от публичной демонстрации привезенных из-за рубежа человеческих останков.

    Ранее аналогичные меры предприняли в Художественной галерее и музее Келвингроув в Глазго. Из экспозиции убрали человеческие останки, включая целую египетскую мумию, из-за отсутствия документально подтвержденного согласия умершего человека на публичную демонстрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор Национального музея Кореи Ю Хон-джун признал ошибкой выставление в музее каллиграфической работы прояпонского деятеля.

    В феврале Новосибирский государственный университет сообщил об успешном восстановлении функций челюсти женщине из пазырыкской культуры на плато Укок около 2,5 тыс. лет назад.

    В прошлом году Министерство туризма и древностей Египта получило 13 возвращенных из Британии и Германии артефактов.

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    24 октября 2026, 13:48 • Новости дня
    Москва осудила нападение на православную церковь в Иордании

    МИД осудил теракт в православной церкви в Иордании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия решительно осуждает совершенный в Иордании террористический акт, нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия, заявило Министерство иностранных дел.

    МИД России выразил соболезнования руководству и народу Иордании, а также родным и близким погибших в результате теракта в храме, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    «Решительно осуждаем этот циничный террористический акт, явно нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия. Считаем недопустимым посягательства на религиозные объекты и их посетителей. Подтверждаем неизменную солидарность с дружественной нам Иорданией в борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех их проявлениях», – заявили в министерстве.

    Накануне на западе Иордании в губернаторстве Керак было совершено вооруженное нападение на участников поминальной церковной службы в деревне Хаммуд. По предварительным данным, семь человек погибли, еще 40 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по находившимся в храме провинции Эль-Карак людям.

    В субботу Министерство здравоохранения Иордании сообщило о гибели восьми человек в результате нападения на православную церковь.

    В тот же день президент Греции Константинос Тасулас выразил соболезнования патриарху Иерусалимскому Феофилу III в связи с произошедшим.


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    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия», по предварительным данным, получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны. Подробности

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США

    Брюссель пытается закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса. Европейские лидеры боятся остаться в геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая. Если Брюсселю удастся войти в пул главных переговорщиков, то в чем будет заключаться его тактика? И какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Россия? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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