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Армия Израиля заявила о ликвидации финансировавших ХАМАС радикалов в Газе
ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал двух финансировавших ХАМАС радикалов в Газе
Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа, уничтожив командира взвода военного крыла ХАМАС и члена «Исламского джихада», которые отвечали за перевод денежных средств от Ирана и Турции.
Армия обороны Израиля сообщила, что в результате авиаударов ликвидированы Ибрагим Нимер Арши и Карам Рияд Абу Бутайхан, причастные к организации переводов миллионов шекелей боевикам, передает ТАСС.
По данным военных, уничтоженные радикалы содействовали поступлению денег от «иранского режима и из Турции». В ведомстве добавили, что средства предназначались для восстановления потенциала боевиков и планирования атак против израильских военных и мирных жителей, что является систематическим нарушением режима прекращения огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении трех боевиков ХАМАС на севере сектора Газа. На прошлой неделе израильские военные ликвидировали командира военного крыла ХАМАС. Летом пресс-служба израильской армии заявила об уничтожении руководителей боевых групп палестинского движения.