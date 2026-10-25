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Ушаков рассказал об ожиданиях от США после саммита в Анкоридже
Ушаков: Было ощущение, что США могут заставить Киев пойти на мир после Анкориджа
После саммита в Анкоридже было впечатление, что Соединенные Штаты могут оказать давление на Киев для урегулирования конфликта, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, у США пока не получается надавить на Киев и заставить его пойти на мир, передают «Вести».
«Понимаете, и раньше было впечатление после Анкориджа, что американская администрация может что-то такое надиктовать и заставить Киев выполнить. Но пока что это вот как-то не получалось. Потому что мало говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает», – заявил Ушаков в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о влиянии США на Владимира Зеленского после его заявлений в адрес Вашингтона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стив Уиткофф выразил надежду на то, что встреча с Владимиром Путиным станет шагом к урегулированию.
В среду Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре. В июне Ушаков заявил о неспособности Вашингтона выполнить договоренности саммита в Анкоридже.