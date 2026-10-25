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Ушаков заявил о желании администрации США взаимодействовать с Россией
Ушаков: Администрация США понимает необходимость взаимодействия с Россией
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа осознает необходимость взаимодействия с Москвой.
Ушаков отметил, что общий политический фон в США остается крайне неблагоприятным для России, передают «Вести».
«Но есть администрация Трампа, которая пытается все-таки учесть и свои национальные интересы, которые все-таки сводятся к тому, что нельзя Россию игнорировать, а с Россией лучше взаимодействовать», – заявил помощник президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва нацелена на проведение трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти России не получали сигналов со стороны Украины и европейских государств о желании перейти от эскалации к переговорам.
Ушаков заявил, что организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась.