Ушаков заявил о желании администрации США взаимодействовать с Россией

Ушаков: Администрация США понимает необходимость взаимодействия с Россией

Tекст: Вера Басилая

Ушаков отметил, что общий политический фон в США остается крайне неблагоприятным для России, передают «Вести».

«Но есть администрация Трампа, которая пытается все-таки учесть и свои национальные интересы, которые все-таки сводятся к тому, что нельзя Россию игнорировать, а с Россией лучше взаимодействовать», – заявил помощник президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва нацелена на проведение трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти России не получали сигналов со стороны Украины и европейских государств о желании перейти от эскалации к переговорам.

Ушаков заявил, что организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась.