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Володин сообщил о росте товарооборота России и Индии
Володин: Товарооборот России и Индии вырос более чем на 20% в 2026 году
Товарооборот между Россией и Индией в 2026 году увеличился более чем на 20%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спикером Народной палаты индийского парламента Омом Бирлой.
«В текущем году товарооборот между Индией и Россией вырос более чем на 20%», – заявил председатель Госдумы.
Высокую динамику развитию отношений между двумя странами задают Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди, отметил Володин. Парламентариям необходимо внести вклад в развитие двусторонних связей и законодательно обеспечить решения, принимаемые на уровне глав государств, передает РИА «Новости».
«Мы одинаково видим и проблемы, и пути их решения, и здесь хочется высказать слова благодарности за понимание, потому что Индия и Россия – давние друзья», – подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол Индии в России Винай Кумар заявил о намерении Москвы и Нью-Дели к 2030 году увеличить объем двусторонней торговли до 100 млрд долларов. Спикер Народной палаты индийского парламента Ом Бирла сообщил о создании индийско-российской группы дружбы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Индию для участия в Международном парламентском форуме БРИКС.