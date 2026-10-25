Володин сообщил о росте товарооборота России и Индии

Володин: Товарооборот России и Индии вырос более чем на 20% в 2026 году

Tекст: Вера Басилая

«В текущем году товарооборот между Индией и Россией вырос более чем на 20%», – заявил председатель Госдумы.

Высокую динамику развитию отношений между двумя странами задают Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди, отметил Володин. Парламентариям необходимо внести вклад в развитие двусторонних связей и законодательно обеспечить решения, принимаемые на уровне глав государств, передает РИА «Новости».

«Мы одинаково видим и проблемы, и пути их решения, и здесь хочется высказать слова благодарности за понимание, потому что Индия и Россия – давние друзья», – подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол Индии в России Винай Кумар заявил о намерении Москвы и Нью-Дели к 2030 году увеличить объем двусторонней торговли до 100 млрд долларов. Спикер Народной палаты индийского парламента Ом Бирла сообщил о создании индийско-российской группы дружбы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Индию для участия в Международном парламентском форуме БРИКС.