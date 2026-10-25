Минобороны: ПВО России за сутки сбила 1072 украинских беспилотника

Tекст: Алексей Дегтярёв

Об этом министерство сообщило в сводке в Max о ходе специальной военной операции.

Также сообщается, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения и запуска дальнобойных дронов, пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 159 районах.

На различных направлениях подразделения российских войск улучшили свои позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ за сутки составили более 1100 военнослужащих убитыми и ранеными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило о суточных потерях украинской армии на шести направлениях, было уничтожено около 1245 военнослужащих. В пятницу дежурные силы ПВО нейтрализовали 443 украинских беспилотника над территорией страны. В среду дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 373 украинских дрона.