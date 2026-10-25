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Минобороны: За сутки сбито 1072 беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО России за сутки сбила 1072 украинских беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 1072 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны.
Об этом министерство сообщило в сводке в Max о ходе специальной военной операции.
Также сообщается, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения и запуска дальнобойных дронов, пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 159 районах.
На различных направлениях подразделения российских войск улучшили свои позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ за сутки составили более 1100 военнослужащих убитыми и ранеными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило о суточных потерях украинской армии на шести направлениях, было уничтожено около 1245 военнослужащих. В пятницу дежурные силы ПВО нейтрализовали 443 украинских беспилотника над территорией страны. В среду дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 373 украинских дрона.