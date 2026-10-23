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Силы ПВО за день уничтожили 87 украинских беспилотников
Минобороны: ПВО перехватила 87 дронов ВСУ над восемью регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России, сообщило Минобороны.
Дроны были нейтрализованы в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской областями, Московским регионом, Крымом и Пермским краем, сообщает Минобороны в Max.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на пятницу в направлении Московского региона направлялось более 155 беспилотных летательных аппаратов.
В четверг Министерство обороны сообщило об уничтожении 49 украинских беспилотников над территорией России.