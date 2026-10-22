Силы ПВО за день сбили 49 украинских дронов над семью регионами

Tекст: Вера Басилая

Дроны были сбиты с 8:00 до 20:00 мск над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона и Крыма, сообщает Минобороны в Max.

Ранее сообщалось, что средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 1226 беспилотников самолетного типа.

Утром в четверг стало известно, что ВС России поразили Южный мост, заводы дронов и ракет в Киеве.

При этом украинская ПВО пропустила все российские ракеты за ночь.