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Силы ПВО за день сбили 49 украинских дронов над семью регионами
Дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, сообщило Министерство обороны.
Дроны были сбиты с 8:00 до 20:00 мск над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона и Крыма, сообщает Минобороны в Max.
Ранее сообщалось, что средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 1226 беспилотников самолетного типа.
Утром в четверг стало известно, что ВС России поразили Южный мост, заводы дронов и ракет в Киеве.
При этом украинская ПВО пропустила все российские ракеты за ночь.