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Лимит оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком предложили увеличить
Кабмин внес в Госдуму проект об увеличении лимита больничного по уходу за детьми
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий увеличение годового лимита оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком на 30 дней.
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении годового лимита оплачиваемых дней больничного по уходу за больным ребенком на 30 дней. Документ размещен в думской электронной базе, передает ТАСС.
Инициатива предусматривает внесение изменений в законы о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, и об обязательном социальном страховании. Лимит оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком до семи лет с обычными заболеваниями вырастет с 60 до 90 дней в год, а при заболеваниях из специального перечня – с 90 до 120 дней.
Для детей от семи до 15 лет предел увеличат с 45 до 75 дней, для детей-инвалидов до 18 лет – со 120 до 150 дней. При уходе за ВИЧ-инфицированными детьми, а также при злокачественных новообразованиях и болезнях, связанных с поствакцинальными осложнениями, выплата пособия предусмотрена без годовых ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении правительства увеличить на 30 дней в год максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком.
В прошлом месяце Социальный фонд сообщил о росте максимальной суммы выплаты по больничному листу до 7,8 тыс. рублей за один день к 2027 году.