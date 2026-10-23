Лимит оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком предложили увеличить

Кабмин внес в Госдуму проект об увеличении лимита больничного по уходу за детьми

Tекст: Вера Басилая

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении годового лимита оплачиваемых дней больничного по уходу за больным ребенком на 30 дней. Документ размещен в думской электронной базе, передает ТАСС.

Инициатива предусматривает внесение изменений в законы о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, и об обязательном социальном страховании. Лимит оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком до семи лет с обычными заболеваниями вырастет с 60 до 90 дней в год, а при заболеваниях из специального перечня – с 90 до 120 дней.

Для детей от семи до 15 лет предел увеличат с 45 до 75 дней, для детей-инвалидов до 18 лет – со 120 до 150 дней. При уходе за ВИЧ-инфицированными детьми, а также при злокачественных новообразованиях и болезнях, связанных с поствакцинальными осложнениями, выплата пособия предусмотрена без годовых ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении правительства увеличить на 30 дней в год максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком.

В прошлом месяце Социальный фонд сообщил о росте максимальной суммы выплаты по больничному листу до 7,8 тыс. рублей за один день к 2027 году.