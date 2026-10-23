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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    23 октября 2026, 09:33 • Новости дня

    Лимит оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком предложили увеличить

    Кабмин внес в Госдуму проект об увеличении лимита больничного по уходу за детьми

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий увеличение годового лимита оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком на 30 дней.

    Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении годового лимита оплачиваемых дней больничного по уходу за больным ребенком на 30 дней. Документ размещен в думской электронной базе, передает ТАСС.

    Инициатива предусматривает внесение изменений в законы о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, и об обязательном социальном страховании. Лимит оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком до семи лет с обычными заболеваниями вырастет с 60 до 90 дней в год, а при заболеваниях из специального перечня – с 90 до 120 дней.

    Для детей от семи до 15 лет предел увеличат с 45 до 75 дней, для детей-инвалидов до 18 лет – со 120 до 150 дней. При уходе за ВИЧ-инфицированными детьми, а также при злокачественных новообразованиях и болезнях, связанных с поствакцинальными осложнениями, выплата пособия предусмотрена без годовых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении правительства увеличить на 30 дней в год максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком.

    В прошлом месяце Социальный фонд сообщил о росте максимальной суммы выплаты по больничному листу до 7,8 тыс. рублей за один день к 2027 году.

    21 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Госдума утвердила пять новых членов правительства России
    Госдума утвердила пять новых членов правительства России
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Государственной думы завершили процедуру утверждения всех пяти кандидатов на должности вице-премьеров и министров правительства России.

    Парламентарии завершили процедуру утверждения всех пятерых кандидатов на посты в кабинете министров, передает ТАСС. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко занял должность вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Бывший министр транспорта Андрей Никитин утвержден на пост вице-премьера.

    Первый замминистра финансов Ирина Окладникова стала вице-премьером и руководителем аппарата правительства, а глава Минфина Антон Силуанов – вице-премьером и министром финансов. Должность министра транспорта получил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник президент усилил кабмин новыми вице-премьерами.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение парламента кандидатуры пяти человек.

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    20 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность вице-премьера – министра финансов России.

    Парламентарии одобрили утверждение Силуанова на пост заместителя председателя правительства, передает РИА «Новости». Он руководит Минфином с 2011 года, а в 2018–2020 годах уже совмещал эту должность с постом первого вице-премьера.

    На должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморья Олега Кожемяко. Первого замминистра финансов Ирину Окладникову предложили назначить вице-премьером – руководителем аппарата правительства.

    Министр транспорта Андрей Никитин может стать вице-премьером, а на его место предложен глава Росавиации Дмитрий Ядров. Во вторник кандидаты проводят встречи с профильными комитетами, в среду их кандидатуры рассмотрит Госдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник Кремль заявил о расширении полномочий Силуанова.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов кабинета министров.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    20 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Депутат Луговой предложил закрыть посольство Великобритании в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой выступил с инициативой о закрытии британского посольства в Москве 14 декабря.

    Парламентарий высказал свою идею в ходе выступления на пленарном заседании палаты, передает ТАСС.

    «Хотелось бы обратиться к МИДу, пора закрыть британское посольство, предлагаю это сделать в день открытия выставки, 14 декабря – день борьбы с колониализмом», – заявил Луговой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме.

    Летом глава МИД Британии осудила «культуру отмены» во внешней политике. В прошлом году британские власти назвали санкции США против России большим достижением.

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    20 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект об ужесточении наказаний за призывы к терроризму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев вместе с коллегами внес законопроект об усилении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам.

    Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. За призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а также за призывы к насилию над гражданами наказание может составить до четырех лет лишения свободы, передает ТАСС.

    «Вместе с коллегами внесли в Государственную думу законопроект, который направлен на укрепление государственной безопасности и защиту наших граждан», – заявил Пискарев.

    За совершение этих деяний с использованием интернета или СМИ предлагается ввести отдельное наказание сроком до шести лет лишения свободы. Кроме того, за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в Сети предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до шести лет.

    Также планируется увеличить максимальные штрафы за применение насилия в отношении представителя власти вплоть до 500 тыс. рублей. Инициатива уже получила положительные отзывы Верховного суда и правительства. Пискарев добавил, что в условиях текущих вызовов пресечение угроз дестабилизации политической обстановки приобретает особое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правительство поддержало ужесточение наказания за призывы к терроризму.

    Летом Госдума расширила перечень статей для выдворения мигрантов из России.

    В феврале парламент одобрил более строгое наказание за подделку справок о ВИЧ.

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    20 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Жительница Подмосковья получила условный срок за гибель пяти человек на пожаре

    Суд Воскресенска дал полтора года условно женщине за гибель детей и матери в пожаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воскресенский городской суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно жительницу Подмосковья, по вине которой в запертом доме сгорели четверо ее детей и мать.

    Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и назначил ей наказание в виде полутора лет условно с аналогичным испытательным сроком, сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

    Установлено, что 21 февраля женщина оставила четырех малолетних детей и свою мать в жилом доме в селе Константиново. При этом она не отключила от сети водонагреватель, а также закрыла входную дверь снаружи на ключ.

    В доме не было ручек на створках окон и запасного комплекта ключей, из-за чего запертые люди не смогли выбраться, когда вечером начался пожар. В результате погибли 62-летняя женщина и четверо детей в возрасте от трех до шести лет, спастись удалось лишь 14-летнему подростку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в подмосковном селе Белый Раст локализовали пожар на складе.

    В феврале в Подмосковье осудили мужчину, потерявшего в пожаре жену и троих детей.


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    20 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Директора вагона-ресторана на Кубани отдали под суд за отравление 40 детей

    На Кубани завершили дело об отравлении 40 детей в поезде Кисловодск – Тында

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уголовное дело в отношении директора вагона-ресторана поезда Кисловодск – Тында, обвиняемого в массовом пищевом отравлении несовершеннолетних пассажиров, направлено в кубанский суд.

    В июле 2025 года в пассажирском поезде Кисловодск – Тында обвиняемый нарушил санитарные нормы, из-за чего в пищу попали болезнетворные бактерии. Зараженную еду подали двум группам несовершеннолетних, которые возвращались в Самарскую область с учебно-тренировочных сборов, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента более 40 детей госпитализировали в больницы Краснодарского края с пищевым отравлением, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

    Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Директору вагона-ресторана вменяется нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд вынес приговор поставщице питания детского сада за отравление детей.

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    22 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о принципе «бери или плати» в Гражданском кодексе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о закреплении в Гражданском кодексе (ГК) принципа «бери или плати», разработанный Минэкономразвития.

    Документ позволяет предпринимателям заранее прописывать в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств, которая при добросовестном исполнении договора не будет снижаться судами, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минэкономразвития отмечали, что добросовестный поставщик, вложивший значительные средства в производство, остается без защиты при отказе заказчика от договора на финальной стадии. По словам первого заместителя министра экономического развития Максима Колесникова, судебная практика показывает снижение размера компенсации в большинстве случаев до 5–30%, что делает масштабные инвестиции неоправданными.

    Колесников пояснял, что поправки в ГК закрепляют механизм гарантированного долгосрочного спроса на отечественную продукцию и вводят плату за отказ от исполнения договора. Это важно для бизнеса, планирующего производить новую продукцию, и для банков, открывающих финансирование под такие договоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении института непубличных кредитных рейтингов для защиты корпоративной информации.

    Ранее продавцам запретили заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные услуги с 1 сентября 2025 года.

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    21 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полиция Италии опознала 11-летнего участника погромов в Милане

    Corriere della Sera: Полиция опознала 11-летнего участника беспорядков в Милане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником недавних беспорядков в Милане.

    Юный гражданин Италии был опознан правоохранителями в одной из школ на юге Милана, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera. Видеозаписи с участием ребенка, одетого в темную одежду с закрытым лицом, получили широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как мальчик выходит из магазина с украденными вещами, а также находится рядом с горящей мусорной корзиной.

    Поскольку участнику беспорядков еще не исполнилось 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности. Тем не менее полиция может направить информацию о нем в прокуратуру по делам несовершеннолетних и социальные службы.

    Массовые акции протеста прошли в ряде городов Италии 17 и 18 октября, наиболее крупные из них – в Милане. В ходе столкновений были задержаны более 300 человек, пострадали свыше 110 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане.

    В понедельник правительство направило в город сотни военных из-за массовых беспорядков.

    В тот же день полиция задержала более 270 участников протестов.

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    20 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Госдума одобрила отмену обязательной установки счетчиков тепла в ряде новостроек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении правительственный законопроект, который отменяет требование об обязательной установке индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах с вертикальной разводкой отопления.

    Документ вводит единые требования к оборудованию приборами учета зданий, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2012 года после строительства, реконструкции или капитального ремонта, передает РИА «Новости».

    Инициатива касается многоэтажек с вертикальной разводкой внутридомовых инженерных систем, где радиаторы подключены к вертикальным стоякам. В настоящее время такие дома должны оснащаться теплосчетчиками в обязательном порядке.

    Новый закон предусматривает установку приборов учета исключительно при наличии технической возможности. Это позволяет использовать альтернативные способы учета расхода тепловой энергии, в том числе распределители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Госдуме рассказали о двукратном росте оплаты воды без счетчиков.

    В январе эксперт Федорова объяснила способы экономии на платежах за жилищно-коммунальные услуги.

    В прошлом году парламентарии раскрыли схемы мошенничества с поверкой счетчиков ЖКХ.

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    21 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Украина создала фейковый сайт о якобы спрятанных в России детях

    Львова-Белова: Украина создала фейковый сайт о якобы спрятанных в России детях

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о создании украинской стороной поддельного сайта со списками якобы спрятанных в России десятков тысяч детей.

    По ее словам, украинские власти создали ресурс с информацией о якобы спрятанных в России десятках тысяч детей, однако в этих перечнях числятся либо уже найденные, либо никогда не терявшиеся несовершеннолетние, передает РИА «Новости».

    «Главный – о якобы спрятанных в России десятках тысяч детей. В качестве завесы украинской стороной был создан сайт, создающий ощущение наличия проверенной базы. В этом списке есть дети, которые уже давно нашлись или вовсе не терялись, есть те, кто еще до начала СВО достиг совершеннолетия. Но страшилка работает», – сказала Львова-Белова во время выступления на «Венских дискуссиях» ОБСЕ.

    Она добавила, что в распространяемых Украиной списках нет реальных данных о близких людей, ведущих розыск. По ее словам, недостоверность сведений очевидна для всех, кто хочет разобраться в ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Львова-Белова сообщила о состоянии детей после атаки на Ростовскую область.

    Летом омбудсмен рассказала об отсрочке возвращения детей на Украину из-за атак беспилотников.

    В прошлом году она заявила о воссоединении троих детей с семьями на украинской территории.

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    21 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за домогательства к детям у школы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кемеровский областной суд приговорил 52-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за совершение действий сексуального характера в отношении четверых малолетних детей возле школы.

    Мужчина признан виновным в том, что заманил несовершеннолетних на безлюдный участок школьной территории и совершил действия сексуального характера, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

    «Кемеровский областной суд назначил наказание 52-летнему жителю города Кемерова за совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших», – заявили в пресс-центре.

    По данным суда, инцидент произошел 19 мая 2025 года. Осужденного также лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием или обучением детей, сроком на восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе педофил-рецидивист в Архангельске также получил 15 лет особого режима.

    Ранее блогера Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии.

    До этого в Общественной палате призвали к превентивным мерам против педофилов после убийства мальчика в Петербурге.

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    20 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Кожемяко на пост вице-премьера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на пост вице-премьера – полпреда президента в ДФО.

    Депутаты одобрили назначение Кожемяко на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе в ходе заседания комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании Кожемяко рассказал о планах увеличить перевалку грузов в портах ДФО. Также он призвал сохранить темпы развития Дальнего Востока.

    Напомним, в понедельник президент Владимир Путин усилил правительство новыми вице-премьерами.

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    20 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Комитет Госдумы по транспорту поддержал назначение Никитина вице-премьером

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комитет Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал нижней палате парламента утвердить главу Минтранса Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства.

    В новой должности он будет курировать транспортную отрасль, передает РИА «Новости». Первый заместитель председателя комитета Павел Федяев отметил, что за время работы в министерстве Никитин зарекомендовал себя как эффективный руководитель, глубоко знающий свое дело.

    «Его переход на пост вице-премьера, курирующего транспортный комплекс, логичен и оправдан», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о поддержке главой государства назначения Никитина вице-премьером.

    Позже нижняя палата парламента назначила дату рассмотрения кандидатур.

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    20 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о непубличных кредитных рейтингах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий институт непубличных кредитных рейтингов для защиты корпоративной информации в условиях санкций.

    Госдума приняла в первом чтении проект закона о непубличных кредитных рейтингах, информация о которых будет предоставляться ограниченному кругу лиц, передает РИА «Новости».

    Документ был внесен группой парламентариев во главе с председателем комитета парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По словам депутата, в условиях санкционного давления непубличные рейтинги позволят инвесторам получать нужную информацию без риска ее утечки.

    Кроме того, инициатива предусматривает возможность присваивать кредитные рейтинги облигациям и цифровым финансовым активам до их официальной регистрации. Это должно ускорить процесс привлечения финансирования для бизнеса.

    Законопроект также расширяет перечень обстоятельств, которые считаются конфликтом интересов, включая сделки с рейтингуемыми лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки Банка России. В апреле он заявил о вере в криптовалюту. В марте в Госдуме назвали число введенных против России санкций.

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    21 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Премьер Госсовета КНР поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Ли Цян поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом Владимиром Путиным поздравил российскую сторону с успешным проведением выборов в Госдуму.

    «В прошлом месяце в России успешно состоялись выборы в Госдуму, и итоги выборов в полной мере отражают волю российского народа. Китайская сторона поздравляет российскую сторону», – цитирует Ли Цяна РИА «Новости».

    По его словам, под руководством Путина Россия уверенно движется по пути государственного развития и национального возрождения.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Китая.

    Глава государства анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    Премьер Госсовета КНР назвал отношения двух стран образцом сотрудничества.

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      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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