Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Счастливый

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Бангис Счастливый

Tекст: Денис Тельманов

О смерти артиста сообщили в его семье, передает РИА «Новости». «Да, к сожалению, его не стало», – сказал собеседник агентства.

Счастливый родился 6 октября 1964 года. При рождении он получил имя Бангис Счастливый, однако позднее сменил его на Амара Бангура II. Помимо съемок в кино, он занимался музыкой и литературным творчеством.

Наибольшую известность артисту принесли работы в фильме «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» с Николаем Караченцовым, а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Ниро Вульф и Арчи Гудвин».

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом артист Валерий Степанов ушел из жизни после продолжительных жалоб на боли в сердце.

Весной в возрасте 74 лет скончался снявшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей» актер и каскадер Александр Пангаев.

В марте пресс-служба Новосибирского городского драматического театра сообщила о смерти актера Николая Соловьева.