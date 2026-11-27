Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Суд приостановил работу детского центра в Екатеринбурге из-за антисанитарии
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приостановил на 30 суток деятельность детского центра «Мастерская знаек» из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
В ноябре Роспотребнадзор провел внеплановую проверку детского центра «Мастерская знаек» в Екатеринбурге после случаев острой кишечной инфекции среди детей, сообщила пресс-служба судов Свердловской области в Max.
Специалисты выявили многочисленные нарушения: отсутствие графиков смены белья и кипяченой воды, мытье игрушек в немаркированных емкостях, неутвержденное меню, отсутствие ежедневных осмотров работников пищеблока и условий для изоляции групп.
В отношении ООО «РУТ-ЕК» составили протокол по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Представитель компании вину не признал. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности центра на 30 суток, постановление подлежит немедленному исполнению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роспотребнадзор начал проверку детского центра на Урале после вспышки инфекции.
В тот же день Следственный комитет возбудил дело после госпитализации детей из частного детсада в Екатеринбурге.
В июле суд приостанавливал работу детсада в Екатеринбурге после вспышки энтеровируса.