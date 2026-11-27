Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Бывший глава «Викимедиа.ру» исключен из реестра иноагентов
Минюст: Бывший глава «Викимедиа.ру» Козловский исключен из реестра иноагентов
Министерство юстиции России исключило бывшего исполнительного директора ликвидированной организации «Викимедиа.ру» Станислава Козловского из реестра иностранных агентов.
«В соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен С. А. Козловский», – следует из сообщения Министерства юстиции.
Козловский был внесен в реестр в феврале 2024 года. Организацию «Викимедиа.ру», которая поддерживала русскоязычную версию «Википедии», признали иноагентом в марте 2024 года, однако в феврале 2025 года она была ликвидирована и впоследствии также исключена из реестра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу член СПЧ Артур Шлыков назвал закономерным предупреждение Генпрокуратуры владельцу «Википедии» о признании деятельности нежелательной в России.
В прошлом году русскоязычную «Википедию» уличили в утрате принципов открытости.
В марте прошлого года Минюст исключил «Викимедиа.ру» из реестра иностранных агентов после ее ликвидации.