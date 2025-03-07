Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.16 комментариев
Минюст исключил «Викимедиа.ру» из списка иноагентов
Минюст России ликвидировал «Викимедиа.ру» из реестра иностранных агентов
Министерство юстиции России исключило «Викимедиа.ру» из реестра иностранных агентов после ее ликвидации.
Как сообщает ТАСС, Министерство юстиции Российской Федерации исключило из перечня иностранных агентов интернет-энциклопедию «Викимедиа.ру». Это решение связано с ликвидацией некоммерческого партнерства, которое содействовало распространению энциклопедических знаний.
В официальном сообщении ведомства говорится: «В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра исключено <…> некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа.ру».
Помимо этого, из списка иностранных агентов было исключено общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди». Решение Минюста также связано с ликвидацией этой организации. Официальных комментариев от представителей «Викимедиа.ру» или «Вольные люди» по этому поводу пока не последовало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России добавило в реестр иностранных агентов карикатуриста Алешу Ступина (Игорь Поночевный) и художников Екатерину Марголис и Анатолия Осмоловского.
ООО «Философия ненасилия*» Андрея Макаревича** (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) будет исключено из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений.
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить журналиста Дениса Катаева из списка иностранных агентов, несмотря на его заявления о дискредитации этим статусом.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
** Признан(а) в РФ иностранным агентом