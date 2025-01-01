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Московский суд отказал журналисту Катаеву в исключении из иноагентов
Суд Москвы отказался исключить журналиста Катаева из списка иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить журналиста Дениса Катаева из списка иностранных агентов, несмотря на его заявления о дискредитации этим статусом.
Замоскворецкий суд отказал Катаеву в исключении из списка иностранных агентов, сообщает РИА «Новости». В иске Катаев отмечал, что статус иноагента дискредитирует его, однако суд принял решение отклонить его требования.
Согласно решению суда, статус иностранного агента не содержит негативной оценки со стороны государства и не является проявлением недоверия или желания дискредитировать лицо. Суд обосновал свое решение тем, что статус обусловлен получением денежных средств и имущества от иностранных источников, что соответствует правовой системе.
Министерство юстиции внесло Катаева в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Причиной стало, среди прочего, его выступление за предоставление вооружения Украине. Катаев ранее работал на телеканале «Дождь» (признан в России иностранным агентом) и в настоящее время является сотрудником французского СМИ.
По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, Катаев получал финансирование от российской НКО, поддерживаемой Швецией, что, по мнению суда, подтверждает его нахождение под иностранным влиянием. Минюст также указал, что журналист занимается политической деятельностью, которая включает распространение материалов других иноагентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст внес в реестр иностранных агентов нобелевского лауреата, журналиста Дмитрия Муратова и Дениса Катаева.