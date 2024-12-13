Минюст добавил карикатуриста и двух художников в реестр иноагентов

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», ведомство обосновало свое решение тем, что указанные лица занимались распространением недостоверной информации о российских властях и военных действиях, а также публиковали материалы иноагентов.



Екатерина Марголис, которая проживает за границей, обвиняется в распространении фейков о Российской армии и выступлениях против специальной военной операции на Украине. В свою очередь, Анатолий Осмоловский также вовлечен в создание сообщений иностранных агентов и выступал против СВО.

Карикатурист Игорь Поночевный, известный под псевдонимом Алеша Ступин, как и Марголис, проживает за границей и обвиняется в аналогичных нарушениях, включая публикацию материалов иноагентов и распространение фейковой информации о решениях российских властей.

Вместе с тем из реестра иноагентов был исключен Алексей Горпинченко* в связи с утратой признаков иностранного агента. Также после ликвидации исключена ассоциация «Правозащитная группа» Гражданин. Армия. Право».

Как писала газета ВЗГЛЯД, уехал за границу бывший главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов* после допроса в связи с делом своего экс-заместителя Кирилла Мартынова, обвиняемого в работе на нежелательные организации. Коптевский суд Москвы арестовал заочно общественницу Евгению Чирикову, обвиняемую в распространении заведомо ложной информации о Российской армии. Пресненский суд Москвы арестовал заочно певицу Марию Максакову, обвиняемую в призывах к деятельности против безопасности России, выбрав меру пресечения в виде заключения под стражу.

