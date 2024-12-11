Суд Москвы заочно арестовал Евгению Чирикову по делу о фейках о ВС России

Суд заочно арестовал Евгению Чирикову по делу о фейках о российских военных

Tекст: Мария Иванова

Коптевский суд Москвы заочно принял решение об аресте общественницы Евгении Чириковой, которая признана в России иностранным агентом, передает ТАСС. Согласно материалам дела, Чирикова обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации относительно использования Вооруженных сил Российской Федерации, что квалифицируется по ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ.

В суде пояснили, что в отношении Чириковой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данное решение принято заочно, поскольку обвиняемая отсутствовала на заседании и ее местонахождение не было установлено.

Дело против Чириковой связано с предполагаемым распространением ложной информации в социальных сетях и других платформах, что, по мнению следствия, наносит ущерб репутации Вооруженных сил РФ.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело обнаружив в интервью Евгении Чириковой признаки оправдания терроризма, также СК возбудил в отношении Чириковой дело о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.