Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
Суд Москвы заочно арестовал Евгению Чирикову по делу о фейках о ВС России
Суд заочно арестовал Евгению Чирикову по делу о фейках о российских военных
Коптевский суд Москвы заочно арестовал общественницу Евгению Чирикову (признана в РФ иноагентом) , обвиняемую в распространении заведомо ложной информации о российской армии.
Коптевский суд Москвы заочно принял решение об аресте общественницы Евгении Чириковой, которая признана в России иностранным агентом, передает ТАСС. Согласно материалам дела, Чирикова обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации относительно использования Вооруженных сил Российской Федерации, что квалифицируется по ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ.
В суде пояснили, что в отношении Чириковой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данное решение принято заочно, поскольку обвиняемая отсутствовала на заседании и ее местонахождение не было установлено.
Дело против Чириковой связано с предполагаемым распространением ложной информации в социальных сетях и других платформах, что, по мнению следствия, наносит ущерб репутации Вооруженных сил РФ.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело обнаружив в интервью Евгении Чириковой признаки оправдания терроризма, также СК возбудил в отношении Чириковой дело о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.