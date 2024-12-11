Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
Оперная певица Мария Максакова заочно арестована в Москве
Оперная певица Мария Максакова заочно арестована за призывы к деятельности против России
Пресненский суд Москвы заочно арестовал певицу Марию Максакову (признана в РФ иноагентом), обвиняемую в призывах к деятельности против безопасности России, выбрав меру пресечения в виде заключения под стражу.
Суд Москвы заочно арестовал Максакову, передает ТАСС. Она обвиняется в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ.
«Суд заочно избрал в отношении Марии Максаковой-Игенбергс* меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в суде. Решение суда было принято заочно, так как Максакова в данный момент находится за пределами России.
Ранее в отношении оперной певицы возбудили уголовное дело из-за ее призывов спонсировать украинскую армию.
Пресненский суд Москвы оштрафовал Максакову на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах.
Между тем уехавшая на Украину певица Максакова получила взыскание на сумму более 60 тыс. рублей и не оплатила долги в России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом