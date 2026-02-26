Сенатор Джабаров: КГБ не мог остановить распад СССР

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что иногда спецслужбы обвиняют в том, что они «проморгали» развал СССР в 1991 году. Однако, напомнил сенатор в своем Telegram-канале, КГБ тогда работал под непосредственным руководством ЦК КПСС, и в тот момент никто не думал, «что предательство может быть в самых верхах».

«Как известно, в августе 1991 года было объявлено о деполитизации Комитета госбезопасности. А в сентябре (Михаил) Горбачёв поручил Бакатину разорвать межреспубликанские связи КГБ СССР. Без этих и других решений развалить нашу страну было бы сложнее», – написал Джабаров.

По словам сенатора, сейчас стало ясно, что к развалу СССР напрямую причастны двое: Горбачев, у которого не было четкого плана перестройки, и Борис Ельцин, слишком стремившийся к власти.

Ранее глава Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова отмечала, что после распада Советского Союза в России было издано более 200 учебников по истории, и каждое издание трактовало исторические события по-своему.