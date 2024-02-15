Великанова: После развала СССР была разрушена система преподавания истории

Tекст: Ольга Иванова

«После развала Советского Союза были разрушены не только все связи между республиками, но и разрушены все институты работы с молодежью, разрушена система преподавания истории. До последнего времени было издано более 200 учебников по истории, и каждое издание трактовало исторические события на свой лад. Наш президент в 2013 году как раз обратил внимание на то, что в школах много учебников по истории, и нужен единый подход», – заявила Великанова на презентации книги историка Александра Мясникова «Владимир Путин. Из летописи XXI века» (серия «Собиратели Земли Русской»).



При этом, по словам Великановой, такой подход не означает невозможность дискуссий по каким-то историческим событиям: «Это означает системный, государственный подход к изучению истории. Для чего важно изучение истории? Не только для того, чтобы быть просвещенными, но и для формирования чувства сопричастности и солидарности со своей страной, с Отечеством. И это чувство невозможно без знания предпосылок сегодняшних событий… Очень важную работу в этом направлении проводит Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество. Изменение отношения к изучению истории в нашей стране – это следствие большой работы этих организаций».

Книга главного редактора мультимедийных парков «Россия – моя история» Александра Мясникова «Владимир Путин. Из летописи XXI века» рассказывает о том, как изменилась Россия со времени первого президентского срока Владимира Путина.

«Если в 2000 году золотой запас нашей страны составлял 300 тонн, а также разрушенные и находящиеся в упадке заводы и производства, то уже в 2023 году у нас 2300 тонн золота и беспрецедентные темпы строительства предприятий», – привел пример Мясников.

Издание «Владимир Путин. Из летописи XXI века» вошло в серию книг «Собиратели земли русской». Серия состоит из 25 книг, рассказывающих о правителях, при которых наша страна расширялась новыми землями.

«В серии мы особенно подчеркиваем, что Россия никогда не расширялась как колониальные империи Запада, которые завоевывали территории, подчиняли население и превращали их в рабов. Наши правители уникальны были тем, что у них была приязнь к тому местному населению, которое входило в состав сначала Русского государства, а потом Российской Империи и Советского Союза», – объяснил цель выпуска исторической серии книг научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

