Мишустин заявил о быстром росте платформенной экономики в России

Tекст: Валерия Городецкая

«Платформенная экономика гораздо шире, чем маркетплейсы и торговля, куда всё ушло. Его нельзя сводить только к одним маркетплейсам… Быстро развиваются и логистические, и медицинские платформы», – подчеркнул глава правительства, передает РИА «Новости».

Мишустин отметил, что процессы платформизации затрагивают все новые отрасли экономики, а снижение транзакционных издержек способствует более быстрому распространению подобных моделей. Он призвал думать о развитии платформенной экономики в глобальном контексте, отмечая, что это позволит эффективнее использовать потенциал новых цифровых сервисов.

Премьер-министр напомнил, что в 2025 году был принят важный закон о регулировании платформенной экономики, который, по его словам, должен обеспечить защиту интересов как потребителей, так и бизнеса.

Ранее Банк России определил искусственный интеллект, платформенную экономику, демографию, климат и цифровизацию финансов ключевыми факторами для развития РФ в ближайшем десятилетии.