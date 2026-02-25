У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Мишустин заявил о быстром росте платформенной экономики в России
Платформенная экономика в России развивается не только в сфере маркетплейсов, но охватывает и другие направления, такие как медицинские и логистические сервисы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе с отчетом за 2025 год.
«Платформенная экономика гораздо шире, чем маркетплейсы и торговля, куда всё ушло. Его нельзя сводить только к одним маркетплейсам… Быстро развиваются и логистические, и медицинские платформы», – подчеркнул глава правительства, передает РИА «Новости».
Мишустин отметил, что процессы платформизации затрагивают все новые отрасли экономики, а снижение транзакционных издержек способствует более быстрому распространению подобных моделей. Он призвал думать о развитии платформенной экономики в глобальном контексте, отмечая, что это позволит эффективнее использовать потенциал новых цифровых сервисов.
Премьер-министр напомнил, что в 2025 году был принят важный закон о регулировании платформенной экономики, который, по его словам, должен обеспечить защиту интересов как потребителей, так и бизнеса.
Ранее Банк России определил искусственный интеллект, платформенную экономику, демографию, климат и цифровизацию финансов ключевыми факторами для развития РФ в ближайшем десятилетии.