  • Новость часаПутин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как распад СССР разрушил миф о «шведском социализме»
    Медведев пригрозил ударами по поставщикам ядерного оружия Киеву
    В Индии сообщили о планах Дели купить до 40 Су-57
    Патриоты под прицелом. России предстоит защитить победу в СВО
    Матвиенко призвала Британию и Францию высказаться по поводу передачи ЯО Киеву
    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве
    Посол посоветовал Зеленскому сдаться России после слов о третьей мировой войне
    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих»
    Reddit оштрафован за утечку данных детей младше 13 лет
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    15 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    18 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    41 комментарий
    24 февраля 2026, 16:42 • Новости дня

    Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сумев добиться стратегического успеха против России на поле боя, противник активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что враги не смогли достичь стратегического поражения России на поле боя, передает ТАСС. По его словам, противник избрал тактику террора, пытаясь воздействовать на страну через атаки на граждан и инфраструктуру.

    «Не удалось нанести стратегическое России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушение на представителей государственных и военных властей», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил, что исполнителя взрыва у Савеловского вокзала могли использовать «втемную», и связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявит обвинение в совершении теракта четверым участникам дела о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

    Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Алексеева выступают украинские спецслужбы, при этом отмечен британский след.

    22 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным составил о политике определенное мнение, которое не всем нравится, о чем он рассказал в эфире Fox News.

    «Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его «красные линии», – цитирует Уиткоффа ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    По его словам, он стремился понять позицию России, некоторые даже критиковали Уиткоффа за восемь встреч с Путиным, но он оставался верен своей позиции.

    «Как можно заключить сделку с кем-то с другой стороны, если ты не представляешь, с каких позиций он исходит? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее. И я действительно считаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными», – отметил дипломат.

    Спецпосланник президента США выразил надежду, что его встречи с российским лидером были важными для переговорного процесса по украинскому вопросу и он будет доведен до конца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах по Украине после раунда в Женеве.

    Комментарии (13)
    23 февраля 2026, 00:13 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В обращении по случаю Дня защитника Отечества президент Владимир Путин отметил среди планов ускоренную разработку перспективных вооружений, усиление ядерной триады и развитие вооруженных сил с опорой на боевой опыт спецоперации.

    Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

    В своем обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

    Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

    «Будем наращивать темпы разработки перспективных систем для вооруженных сил», – сказал Путин. – «Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества».

    Путин отметил, что в ходе СВО плечом к плечу сражаются представители всех народов России, а в умении вместе побеждать ради общих целей заключена колоссальная сила армии и российского многонационального общества.

    «Испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы. Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками», – подчеркнул президент.

    Он выразил низкий поклон всем, кто сражается за Отечество, и почтил память павших героев.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина в День защитника Отечества провести рабочий день, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручить государственные награды.

    Комментарии (19)
    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовами военнослужащих Сил специальных операций, которые погибли при исполнении служебного долга, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, встреча прошла в Кремле и была приурочена ко Дню защитников Отечества, передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», – сказал Песков.

    В понедельник Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле. После церемонии президент пообщался с героями спецоперации на Украине за бокалом шампанского.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Путин вручил «Золотую Звезду» доложившему об освобождении Гуляйполя командиру
    Путин вручил «Золотую Звезду» доложившему об освобождении Гуляйполя командиру
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» командиру бригады полковнику Вячеславу Веденину, который в декабре докладывал об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

    Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, полковнику Вячеславу Веденину, сообщает РИА «Новости». Именно Веденин ранее докладывал главе государства об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

    Торжественная церемония состоялась в День защитника Отечества. В этот день президент традиционно вручает государственные награды военнослужащим, отмеченным званием Героя России и орденом Мужества.

    В ходе церемонии Владимир Путин выразил благодарность награжденным: «Спасибо вам за службу Отечеству. Поздравляю вас», – сказал президент.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества.

    В День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Президент отметил борьбу страны за справедливость.

    Комментарии (5)
    23 февраля 2026, 11:31 • Новости дня
    Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость
    Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость
    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле в День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России, отметив борьбу страны за справедливость.

    Путин заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость, передает ТАСС.

    Его слова прозвучали во время церемонии вручения государственных наград Героям России, которая прошла в Представительском кабинете Кремля.

    «Россия сражается за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость», – сказал глава государства. На церемонии присутствовали также министр обороны Андрей Белоусов и другие высокопоставленные лица.

    В числе награжденных оказались генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старший лейтенант Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король, старший лейтенант Владимир Силенко.

    Высшего звания также удостоились полковник Александр Фабричнов и старший лейтенант Василь Ямалетдинов. Орденами Мужества были награждены подполковник Николай Нетесов и полковник Александр Рукосуев.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества.

    Путин заявил о необходимости ускорить разработку новых видов вооружений, а также отметил задачу по усилению ядерной триады. Глава государства подчеркнул важность развития вооруженных сил с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (6)
    23 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин: Дети погибших героев – дети всей России
    Путин: Дети погибших героев – дети всей России
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что забота о детях погибших героев – ответственность всей страны, а не только семей.

    Он обратился к вдовам российских спецназовцев, которые погибли при исполнении, отметив важность поддержки и дополнительной помощи этим семьям, передает ТАСС.

    «Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь. О том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас», – сказал Путин.

    Особое внимание президент уделил вопросу воспитания оставшихся без отцов детей. «И самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших, – начал глава государства, но тут же исправился, – наших детей».

    Напомним, Путин в понедельник провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.

    Он также поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    Комментарии (2)
    23 февраля 2026, 12:20 • Новости дня
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Вместе с главой государства в церемонии участвовал министр обороны России Андрей Белоусов, передает РИА «Новости». После возложения венка оба почтили память павших воинов минутой молчания.

    Традиционно президент каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад, чтобы у Вечного огня отдать дань уважения погибшим солдатам.

    Напомним, в понедельник Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    Президент назвал героев СВО настоящими патриотами России. Он заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость. Глава государства также призвал офицеров помнить об ответственности за подчиненных.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    Путин в Кремле поздравил военных с Днем защитника Отечества
    Путин в Кремле поздравил военных с Днем защитника Отечества
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    В своей речи глава государства отметил, что этот праздник в последние годы отмечается с особой гордостью и благодарностью, передает РИА «Новости».

    «Поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества. С праздником, который в последние годы мы отмечаем с особым чувством гордости и благодарности. Чествуем всех, кто с риском для жизни, отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции, стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет», – подчеркнул Путин.

    По словам президента, в этот день чествуют всех, кто проявляет отвагу и мужество, защищая страну, а также тех, кто обеспечивает стратегическое равновесие России. Путин отдельно поблагодарил военных, которые несут службу в зоне спецоперации на Украине, и подчеркнул их вклад в защиту национальных интересов государства.

    Кроме того, глава государства попросил участников церемонии передать слова поддержки родным и близким военных. Он отметил, что семья и близкие играют важную роль, переживая и поддерживая своих героических родственников, находящихся на службе.

    Ранее Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России. Он заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 12:19 • Новости дня
    Путин пообщался в неформальной обстановке с героями СВО в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле пообщался с героями спецоперации на Украине за бокалом шампанского.

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды героям спецоперации на Украине в Кремле, сообщает ТАСС.

    После официальной части Путин пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Глава государства поздравил военнослужащих.

    «Поздравляю вас с госнаградами. С Днем защитника Отечества – с вашим днем», – заявил президент, обращаясь к героям спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в День защитника Отечества вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Президент назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, настоящими патриотами России.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 12:00 • Новости дня
    Путин призвал офицеров помнить об ответственности за подчиненных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле выразил благодарность военным за их службу и подчеркнул важность ответственности командиров перед своими подчиненными.

    Глава государства поздравил военнослужащих с государственными наградами и призвал их помнить о долге перед теми, чьи судьбы в значительной степени зависят от их решений, передает ТАСС.

    Путин особо выделил, что для офицера ключевым является именно ответственность за подчиненных, а не только забота о себе или своей семье. «Я вас прошу вот об этом самом главном никогда не забывать. Спасибо вам за службу Отечеству», – отметил он.

    Ранее Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России. Он заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 11:40 • Новости дня
    Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России

    Путин: Герои-военнослужащие в зоне СВО являются настоящими патриотами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации, настоящими патриотами России.

    В День защитника Отечества он вручил в Кремле государственные награды, передает РИА «Новости». Военнослужащие были удостоены званий Героя России и орденов Мужества.

    «Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами – настоящие патриоты России», – сказал глава государства на церемонии.

    Он также заявил, что российские военные действуют слаженно и четко в зоне специальной военной операции. По его словам, грамотные и смелые действия героев СВО, личная храбрость и решительность помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции российских войск на самых напряженных участках и направлениях.

    Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 10:03 • Новости дня
    Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В День защитника Отечества патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал президенту Владимиру Путину крепкого здоровья и подчеркнул поддержку Русской православной церкви участникам спецоперации на Украине.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано на официальном сайте Московской патриархии. В обращении патриарх отметил, что этот праздник символизирует «воинскую доблесть и честь, мужество и героизм, верность присяге и преданность Родине».

    Глава Русской православной церкви подчеркнул, что церковь традиционно благословляет всех, кто защищает Россию, ее суверенитет и независимость. Он добавил: «Сегодня мы усердно молимся об участниках специальной военной операции, а также об установлении прочного и справедливого мира на просторах исторической Руси».

    Патриарх Кирилл выразил благодарность президенту за постоянное внимание к служению Московского патриархата и поддержку церковно-общественных инициатив, которые направлены на консолидацию общества, просвещение молодежи и сохранение традиционных ценностей. В завершение он пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни и «всесильной помощи Божией» на благо страны и ее граждан.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин: Родина всегда будет рядом с вдовами своих героев-защитников

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле заверил вдов погибших спецназовцев, что Родина всегда будет рядом с их семьями.

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с вдовами погибших российских спецназовцев пообещал, что Родина не оставит без внимания семьи героев, передает ТАСС.

    «К сожалению, с вами нет больше ваших защитников, защитников семей. Но Родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами», – заявил Путин.

    Путин заявил, что власти продолжат уделять постоянное внимание поддержке вдов и детей военнослужащих, погибших при исполнении долга. Он отметил, что будет и дальше требовать от всех уровней власти – муниципального, регионального, федерального – не ослаблять эту работу.

    «Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас. И самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших, – начал глава государства, но тут же исправился, – наших детей», – заявил в ходе встречи Путин.

    «Вы знаете, что я постоянно говорю об этом и требую от представителей уровней, всех уровней власти: и муниципальных, и региональных, и федеральных, и ведомственных, постоянно уделять внимание этим вопросам. И буду делать это постоянно. И буду делать это и дальше в таком же постоянном режиме», – добавил президент России.

    В мероприятии, прошедшем в День защитника Отечества, принял участие начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, сообщает корреспондент РИА «Новости». Встреча прошла в Кремле в атмосфере доверительного диалога.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовами военнослужащих Сил специальных операций, погибших при исполнении служебного долга.

    В понедельник президент поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    Владимир Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России. Путин заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.

    Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин: Семьи героически погибших военных имеют прямое отношение к 23 февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что семьи военнослужащих, героически погибших при исполнении служебного долга, всегда будут иметь прямое отношение ко Дню защитника Отечества.

    Во время встречи с родственниками погибших военных Путин подчеркнул, что специально выбрал 23 февраля для этой встречи, передает РИА «Новости».

    «Вы, как члены семей наших военнослужащих, офицеров, всегда будете иметь прямое отношение к этому дню – 23 Февраля», – сказал он.

    Напомним, Путин в понедельник провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев. Он пообещал, что Родина не оставит без внимания семьи героев. Президент также подчеркнул, что забота о детях погибших героев – ответственность всей страны, а не только семей.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 18:34 • Новости дня
    Эксперт: Защитники Отечества на десятилетия вперед определяют будущее России
    Эксперт: Защитники Отечества на десятилетия вперед определяют будущее России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Бойцы на фронте отстаивают право страны развиваться так, как хочет народ, и от них зависит достижение полного суверенитета государства. Причем Россию – плечом к плечу – защищают люди самых разных этносов, не случайно Владимир Путин особо отметил многонациональность российской армии, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП, участник СВО Максим Григорьев. Ранее президент Владимир Путин обратился к россиянам в честь Дня защитника Отечества.

    «Сейчас защитники отечества во многом ассоциируются именно с героями и ветеранами спецоперации», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, участник СВО. По его словам, президент Владимир Путин обратил внимание на то, что именно от них зависит будущее России и ее суверенитет.

    «Результаты СВО зависят от тех, кто защищает право нашей страны развиваться так, как этого хочет народ. Более того, бойцы на многие десятилетия вперед определяют, что будет происходить с нашим государством», – продолжил спикер, указав, что на победу работают и граждане в тылу.

    Он также обратил внимание на слова президента о многонациональности российской армии. «Я сам участник СВО и видел, что в рядах армии воюют люди самых разных национальностей. Они все вместе, создавая единое военное братство, продвигаются вперед. И очень важно, что глава государства говорит об этом. Полагаю, этот тесный контакт останется с бойцами и после завершения боевых действий», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, в рамках обращения по случаю Дня защитника Отечества Путин обозначил цели по модернизации вооруженных сил. По мнению Григорьева, в победе России свою роль сыграет не только оборонная промышленность, но и тыл.

    Ранее Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества. В обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

    Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

    Отдельно глава государства обратил внимание на то, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. «Мы чтим эту священную сплоченность и знаем, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы», – цитирует Путина сайт Кремля.

    «И сегодня в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы России представители всех народов нашей огромной страны. В умении вместе побеждать ради общих целей – колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества. Так было на протяжении столетий и, уверен, так будет всегда», – подчеркнул президент.

    Путин также вручил медаль «Золотая Звезда» командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, полковнику Вячеславу Веденину, сообщает РИА «Новости». Именно Веденин ранее докладывал главе государства об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

    Торжественная церемония состоялась в День защитника Отечества. В этот день президент традиционно вручает государственные награды военнослужащим, отмеченным званием Героя России и орденом Мужества.

    «Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами – настоящие патриоты России», – сказал глава государства на церемонии.

    Он также заявил, что российские военные действуют слаженно и четко в зоне специальной военной операции. По его словам, грамотные и смелые действия героев СВО, личная храбрость и решительность помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции российских войск на самых напряженных участках и направлениях.

    Комментарии (0)
    Главное
    MWM: Россия создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик Су-34
    Российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области
    Глава минобороны Украины Федоров озвучил новую стратегию Киева
    МВД рассказало о новых схемах мошенников против семей бойцов СВО
    Посол Германии нахамил властям Грузии из-за дружбы с Венгрией
    «Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию новейших автоматов АК-12К
    Умерла заслуженная артистка России Ирина Шевчук

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Как распад СССР разрушил миф о «шведском социализме»

    Свежая статистика показывает полный крах того, что еще пару десятилетий назад называлось «шведским социализмом». О построении благополучного общества подобного образца мечтали еще советские реформаторы. Сегодня Швеция переживает колоссальный социальный кризис и обнищание. Эксперты считают, что происходящее прямо связано с последствиями распада СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник, а продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации