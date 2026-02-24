Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор

Эксперт: Защитники Отечества на десятилетия вперед определяют будущее России

Tекст: Олег Исайченко

«Сейчас защитники отечества во многом ассоциируются именно с героями и ветеранами спецоперации», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, участник СВО. По его словам, президент Владимир Путин обратил внимание на то, что именно от них зависит будущее России и ее суверенитет.

«Результаты СВО зависят от тех, кто защищает право нашей страны развиваться так, как этого хочет народ. Более того, бойцы на многие десятилетия вперед определяют, что будет происходить с нашим государством», – продолжил спикер, указав, что на победу работают и граждане в тылу.

Он также обратил внимание на слова президента о многонациональности российской армии. «Я сам участник СВО и видел, что в рядах армии воюют люди самых разных национальностей. Они все вместе, создавая единое военное братство, продвигаются вперед. И очень важно, что глава государства говорит об этом. Полагаю, этот тесный контакт останется с бойцами и после завершения боевых действий», – акцентировал собеседник.

Кроме того, в рамках обращения по случаю Дня защитника Отечества Путин обозначил цели по модернизации вооруженных сил. По мнению Григорьева, в победе России свою роль сыграет не только оборонная промышленность, но и тыл.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества. В обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

Отдельно глава государства обратил внимание на то, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. «Мы чтим эту священную сплоченность и знаем, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы», – цитирует Путина сайт Кремля.

«И сегодня в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы России представители всех народов нашей огромной страны. В умении вместе побеждать ради общих целей – колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества. Так было на протяжении столетий и, уверен, так будет всегда», – подчеркнул президент.

Путин также вручил медаль «Золотая Звезда» командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, полковнику Вячеславу Веденину, сообщает РИА «Новости». Именно Веденин ранее докладывал главе государства об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

Торжественная церемония состоялась в День защитника Отечества. В этот день президент традиционно вручает государственные награды военнослужащим, отмеченным званием Героя России и орденом Мужества.

«Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами – настоящие патриоты России», – сказал глава государства на церемонии.

Он также заявил, что российские военные действуют слаженно и четко в зоне специальной военной операции. По его словам, грамотные и смелые действия героев СВО, личная храбрость и решительность помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции российских войск на самых напряженных участках и направлениях.