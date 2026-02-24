Песков анонсировал заседание коллегии ФСБ с Путиным

Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.6 комментариев
Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.6 комментариев
23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.41 комментарий
«Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его «красные линии», – цитирует Уиткоффа ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
По его словам, он стремился понять позицию России, некоторые даже критиковали Уиткоффа за восемь встреч с Путиным, но он оставался верен своей позиции.
«Как можно заключить сделку с кем-то с другой стороны, если ты не представляешь, с каких позиций он исходит? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее. И я действительно считаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными», – отметил дипломат.
Спецпосланник президента США выразил надежду, что его встречи с российским лидером были важными для переговорного процесса по украинскому вопросу и он будет доведен до конца.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах по Украине после раунда в Женеве.
Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.
В своем обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.
Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.
«Будем наращивать темпы разработки перспективных систем для вооруженных сил», – сказал Путин. – «Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества».
Путин отметил, что в ходе СВО плечом к плечу сражаются представители всех народов России, а в умении вместе побеждать ради общих целей заключена колоссальная сила армии и российского многонационального общества.
«Испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы. Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками», – подчеркнул президент.
Он выразил низкий поклон всем, кто сражается за Отечество, и почтил память павших героев.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина в День защитника Отечества провести рабочий день, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручить государственные награды.
По его словам, встреча прошла в Кремле и была приурочена ко Дню защитников Отечества, передает РИА «Новости».
«Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», – сказал Песков.
В понедельник Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле. После церемонии президент пообщался с героями спецоперации на Украине за бокалом шампанского.
Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, полковнику Вячеславу Веденину, сообщает РИА «Новости». Именно Веденин ранее докладывал главе государства об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.
Торжественная церемония состоялась в День защитника Отечества. В этот день президент традиционно вручает государственные награды военнослужащим, отмеченным званием Героя России и орденом Мужества.
В ходе церемонии Владимир Путин выразил благодарность награжденным: «Спасибо вам за службу Отечеству. Поздравляю вас», – сказал президент.
Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества.
В День защитника Отечества президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Президент отметил борьбу страны за справедливость.
Путин заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость, передает ТАСС.
Его слова прозвучали во время церемонии вручения государственных наград Героям России, которая прошла в Представительском кабинете Кремля.
«Россия сражается за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость», – сказал глава государства. На церемонии присутствовали также министр обороны Андрей Белоусов и другие высокопоставленные лица.
В числе награжденных оказались генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, полковник Вячеслав Веденин, подполковник Инал Гериев, старший лейтенант Сергей Каримов, генерал-майор Евгений Ковылин, лейтенант Михаил Король, старший лейтенант Владимир Силенко.
Высшего звания также удостоились полковник Александр Фабричнов и старший лейтенант Василь Ямалетдинов. Орденами Мужества были награждены подполковник Николай Нетесов и полковник Александр Рукосуев.
Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днем защитника Отечества.
Путин заявил о необходимости ускорить разработку новых видов вооружений, а также отметил задачу по усилению ядерной триады. Глава государства подчеркнул важность развития вооруженных сил с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.
Он обратился к вдовам российских спецназовцев, которые погибли при исполнении, отметив важность поддержки и дополнительной помощи этим семьям, передает ТАСС.
«Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь. О том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас», – сказал Путин.
Особое внимание президент уделил вопросу воспитания оставшихся без отцов детей. «И самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших, – начал глава государства, но тут же исправился, – наших детей».
Напомним, Путин в понедельник провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.
Он также поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.
Вместе с главой государства в церемонии участвовал министр обороны России Андрей Белоусов, передает РИА «Новости». После возложения венка оба почтили память павших воинов минутой молчания.
Традиционно президент каждый год 23 февраля приезжает в Александровский сад, чтобы у Вечного огня отдать дань уважения погибшим солдатам.
Напомним, в понедельник Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.
Президент назвал героев СВО настоящими патриотами России. Он заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость. Глава государства также призвал офицеров помнить об ответственности за подчиненных.
В своей речи глава государства отметил, что этот праздник в последние годы отмечается с особой гордостью и благодарностью, передает РИА «Новости».
«Поздравляю вас с праздником, с Днем защитника Отечества. С праздником, который в последние годы мы отмечаем с особым чувством гордости и благодарности. Чествуем всех, кто с риском для жизни, отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции, стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет», – подчеркнул Путин.
По словам президента, в этот день чествуют всех, кто проявляет отвагу и мужество, защищая страну, а также тех, кто обеспечивает стратегическое равновесие России. Путин отдельно поблагодарил военных, которые несут службу в зоне спецоперации на Украине, и подчеркнул их вклад в защиту национальных интересов государства.
Кроме того, глава государства попросил участников церемонии передать слова поддержки родным и близким военных. Он отметил, что семья и близкие играют важную роль, переживая и поддерживая своих героических родственников, находящихся на службе.
Ранее Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России. Он заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды героям спецоперации на Украине в Кремле, сообщает ТАСС.
После официальной части Путин пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Глава государства поздравил военнослужащих.
«Поздравляю вас с госнаградами. С Днем защитника Отечества – с вашим днем», – заявил президент, обращаясь к героям спецоперации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в День защитника Отечества вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Президент назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, настоящими патриотами России.
Глава государства поздравил военнослужащих с государственными наградами и призвал их помнить о долге перед теми, чьи судьбы в значительной степени зависят от их решений, передает ТАСС.
Путин особо выделил, что для офицера ключевым является именно ответственность за подчиненных, а не только забота о себе или своей семье. «Я вас прошу вот об этом самом главном никогда не забывать. Спасибо вам за службу Отечеству», – отметил он.
Ранее Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России. Он заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.
Путин: Герои-военнослужащие в зоне СВО являются настоящими патриотами
В День защитника Отечества он вручил в Кремле государственные награды, передает РИА «Новости». Военнослужащие были удостоены званий Героя России и орденов Мужества.
«Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами – настоящие патриоты России», – сказал глава государства на церемонии.
Он также заявил, что российские военные действуют слаженно и четко в зоне специальной военной операции. По его словам, грамотные и смелые действия героев СВО, личная храбрость и решительность помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции российских войск на самых напряженных участках и направлениях.
Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано на официальном сайте Московской патриархии. В обращении патриарх отметил, что этот праздник символизирует «воинскую доблесть и честь, мужество и героизм, верность присяге и преданность Родине».
Глава Русской православной церкви подчеркнул, что церковь традиционно благословляет всех, кто защищает Россию, ее суверенитет и независимость. Он добавил: «Сегодня мы усердно молимся об участниках специальной военной операции, а также об установлении прочного и справедливого мира на просторах исторической Руси».
Патриарх Кирилл выразил благодарность президенту за постоянное внимание к служению Московского патриархата и поддержку церковно-общественных инициатив, которые направлены на консолидацию общества, просвещение молодежи и сохранение традиционных ценностей. В завершение он пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни и «всесильной помощи Божией» на благо страны и ее граждан.
Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с вдовами погибших российских спецназовцев пообещал, что Родина не оставит без внимания семьи героев, передает ТАСС.
«К сожалению, с вами нет больше ваших защитников, защитников семей. Но Родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами», – заявил Путин.
Путин заявил, что власти продолжат уделять постоянное внимание поддержке вдов и детей военнослужащих, погибших при исполнении долга. Он отметил, что будет и дальше требовать от всех уровней власти – муниципального, регионального, федерального – не ослаблять эту работу.
«Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас. И самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших, – начал глава государства, но тут же исправился, – наших детей», – заявил в ходе встречи Путин.
«Вы знаете, что я постоянно говорю об этом и требую от представителей уровней, всех уровней власти: и муниципальных, и региональных, и федеральных, и ведомственных, постоянно уделять внимание этим вопросам. И буду делать это постоянно. И буду делать это и дальше в таком же постоянном режиме», – добавил президент России.
В мероприятии, прошедшем в День защитника Отечества, принял участие начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, сообщает корреспондент РИА «Новости». Встреча прошла в Кремле в атмосфере доверительного диалога.
Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовами военнослужащих Сил специальных операций, погибших при исполнении служебного долга.
В понедельник президент поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.
Владимир Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России. Путин заявил, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Во время встречи с родственниками погибших военных Путин подчеркнул, что специально выбрал 23 февраля для этой встречи, передает РИА «Новости».
«Вы, как члены семей наших военнослужащих, офицеров, всегда будете иметь прямое отношение к этому дню – 23 Февраля», – сказал он.
Напомним, Путин в понедельник провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев. Он пообещал, что Родина не оставит без внимания семьи героев. Президент также подчеркнул, что забота о детях погибших героев – ответственность всей страны, а не только семей.
«Сейчас защитники отечества во многом ассоциируются именно с героями и ветеранами спецоперации», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, участник СВО. По его словам, президент Владимир Путин обратил внимание на то, что именно от них зависит будущее России и ее суверенитет.
«Результаты СВО зависят от тех, кто защищает право нашей страны развиваться так, как этого хочет народ. Более того, бойцы на многие десятилетия вперед определяют, что будет происходить с нашим государством», – продолжил спикер, указав, что на победу работают и граждане в тылу.
Он также обратил внимание на слова президента о многонациональности российской армии. «Я сам участник СВО и видел, что в рядах армии воюют люди самых разных национальностей. Они все вместе, создавая единое военное братство, продвигаются вперед. И очень важно, что глава государства говорит об этом. Полагаю, этот тесный контакт останется с бойцами и после завершения боевых действий», – акцентировал собеседник.
Кроме того, в рамках обращения по случаю Дня защитника Отечества Путин обозначил цели по модернизации вооруженных сил. По мнению Григорьева, в победе России свою роль сыграет не только оборонная промышленность, но и тыл.
Ранее Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества. В обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.
Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.
Отдельно глава государства обратил внимание на то, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. «Мы чтим эту священную сплоченность и знаем, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы», – цитирует Путина сайт Кремля.
«И сегодня в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы России представители всех народов нашей огромной страны. В умении вместе побеждать ради общих целей – колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества. Так было на протяжении столетий и, уверен, так будет всегда», – подчеркнул президент.
Путин также вручил медаль «Золотая Звезда» командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, полковнику Вячеславу Веденину, сообщает РИА «Новости». Именно Веденин ранее докладывал главе государства об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.
Торжественная церемония состоялась в День защитника Отечества. В этот день президент традиционно вручает государственные награды военнослужащим, отмеченным званием Героя России и орденом Мужества.
«Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами – настоящие патриоты России», – сказал глава государства на церемонии.
Он также заявил, что российские военные действуют слаженно и четко в зоне специальной военной операции. По его словам, грамотные и смелые действия героев СВО, личная храбрость и решительность помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции российских войск на самых напряженных участках и направлениях.