  • Новость часаПутин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Аккумуляторы создают в России новое ГОЭЛРО
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    The Telegraph: Российская армия выявила уязвимость систем ПВО Украины
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    Российские войска освободили харьковское Аннополье
    Евросоюз продлил санкции против 80 российских лиц
    Полиция Франции применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте
    Мозамбик пригласил российские компании принять участие в строительстве ГЭС
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 18:16 • Новости дня

    Литва открыла полигон для дронов возле границы с Белоруссией

    LRT: Литва открыла полигон для беспилотников в 15 км от Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытательный полигон для беспилотных летательных аппаратов открылся на востоке Литвы, в 15 км от белорусской границы, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Полигон Vanagas представляет собой специализированную инфраструктуру для испытаний, созданную в ответ на растущую потребность в обучении использованию беспилотников, наземных и водных роботизированных систем, а также других передовых оборонных технологий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT, которая приводит данные вооруженных сил.

    Планируется, что объект будет функционировать как платформа, объединяющая воздушные силы Литвы, ученых и производителей.

    «Дроны и другие беспилотные системы сегодня становятся неотъемлемой частью современного военного дела, поэтому мы должны не только уметь ими пользоваться, но и постоянно испытывать и совершенствовать новые решения», – заявил генерал-майор Жильвинас Гаубис. Он подчеркнул, что развитие беспилотных систем требует их практического тестирования в реальных условиях для быстрой адаптации решений к потребностям армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией. Правительство балтийской республики постановило возобновить движение через границу.

    Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности открыть границу с Литвой.

    7 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Жданова назвала пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что поставляющие Украине беспилотники европейские страны выступают пособниками в убийстве россиян и стороной конфликта.

    Ряд европейских стран, поставляющих Украине беспилотники и комплектующие к ним, де-факто стали стороной украинского конфликта, заявила дипломат, пишет ТАСС. «Среди других пособников, снабжающих ВСУ дронами для убийства наших людей, – Дания, Нидерланды, Италия, Чехия, которые также де-факто участвуют в украинском конфликте», – сказала Жданова.

    Она отметила, что в начале августа при атаке на пляж в Геленджике могли применяться дальнобойные беспилотники FP-1 или FP-2 компании Fire Point, которые выпускаются в том числе в Британии. Кроме того, при ударах по Петербургу и Ленинградской области использовались дроны Ан-196 «Лютый», собираемые в Польше и оснащаемые германскими двигателями.

    Дипломат добавила, что Минобороны опубликовало места расположения таких производств на территории стран ОБСЕ. По ее словам, эти объекты остаются в центре внимания российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников».

    Летом эксперты объяснили тенденцию поставок западных дальнобойных аппаратов украинским войскам.

    В апреле специалисты назвали способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

    Комментарии (13)
    7 октября 2026, 23:10 • Новости дня
    В Испании умерла Марикармен Абаскаль – символ борьбы против выселений

    В Испании умерла женщина – символ борьбы против выселений

    Tекст: Катерина Туманова

    Марикармен Абаскаль, женщина, которая зажгла борьбу против выселений в Испании, скончалась в среду в больнице Грегорио Мараньон в Мадриде в 87 лет, сообщил Профсоюз арендаторов в своем заявлении.

    «Ее борьба взволновала так много людей, что ничто уже не будет прежним», – сказал испанский и валенсийский политик Жоан Бальдови.

    Марикармен Абаскаль начали принудительно выселять из дома, в котором она и семья прожили семь десятилетий, 23 сентября, пишет El Pais.

    Абаскаль с пенсией в 1400 евро никогда не переставала платить за аренду около 500 евро в месяц. Владельцы в 2020 году сказали, что она должна покинуть квартиру из-за юридических нестыковок с договорами аренды.

    С тех пор ее пытались выселить четыре раза и не приняли ни одного из полученных предложений либо выплатить разницу в арендной плате (они просили 1600 евро), либо купить эту квартиру.

    С момента выселения 23 сентября Абаскаль оставалась в больнице.

    «Хотя было достигнуто историческое соглашение, которое позволило бы ей вернуться в свой дом, это решение было принято слишком поздно», – сообщили сторонники протестного движения.

    После выселения начались массовые демонстрации, палаточные лагеря на площадях, досрочные выборы и призыв ко всеобщей забастовке – всё это являет собой грань «до и после в истории этой страны», но «цена достижения этого была слишком высока».

    «И они прощаются с просьбой, которую она повторяла им: «Боритесь, продолжайте бороться за то, что принадлежит вам», – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах Испании. Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса. Власти Испании распустили парламент и назначили досрочные выборы.

    Бездомная старушка довела фаворита Китая до политического краха.

    Комментарии (2)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе

    Лавров: США не устояли перед давлением похоронившей договоренности Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не виновата в том, что США не устояли перед давлением Европы, которая «похоронила» договоренности в Анкоридже.

    «Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита <...> на Аляске», – заявил министр на пресс-конференции в Авазе, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, недавно Вашингтон предложил организовать трехсторонние переговоры, на что Москва согласилась при условии проведения выборов в Госдуму. Однако сразу после этого власти Украины начали предпринимать попытки сорвать голосование.

    Министр добавил, что Россия запросила информацию о предложениях, с которыми президент Украины Владимир Зеленский направит своих представителей, и американская сторона восприняла эти аргументы с пониманием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по встрече.

    Во вторник он заявил, что подопечные НАТО отбились от рук.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Премьер Чехии созвал экстренное заседание правительства из-за засухи

    Премьер Чехии Бабиш созвал экстренное заседание кабмина из-за засухи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш принял решение созвать экстренное заседание правительства и профильных экспертов из-за усиливающейся в стране рекордной засухи.

    Бабиш созывает экстренное заседание правительства в связи с засухой. Дело в том, что на юге Чехии впервые в истории практически полностью высохло ранее полноводное водохранилище Гусинец, передает ТАСС со ссылкой на агентство CTK.

    Ранее Бабиш объявил о создании национальной коалиции по борьбе с засухой, которая призвана объединить усилия кабмина и профильных специалистов.

    Причиной создания нового формата стала аномальная затяжная жара в стране, в результате которой уровень воды в чешских реках и водоемах упал до критического и исторического минимума. Ожидается, что на экстренной встрече правительство обсудит текущие меры и способы сохранения запасов воды в резервуарах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце издание Politico сообщило о срыве ядерного ренессанса в Европе из-за глобального потепления.

    Летом засуха нанесла многомиллионный ущерб европейской рыбной отрасли.

    ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Осужденную в Латвии за перевод денег в Россию женщину внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Данные жительницы Латвии Полины Камлевой, которую осудили за перевод 43 евро знакомому в Россию, появились в базе украинского сайта «Миротворец».

    Информацию о Камлевой опубликовали на портале в среду, пишет РИА «Новости». Авторы ресурса обвиняют женщину в финансировании российских Вооруженных сил, поддержке Москвы и распространении пропаганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд приговорил жительницу Латвии к шести годам лишения свободы за перевод 43 евро в Россию.

    Ранее бывший депутат Европарламента от Латвии также попал в базу сайта «Миротворец».

    Во вторник Будапешт осудил внесение венгерского политика и футболиста в списки этого ресурса.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Число пострадавших при нападении на польский техникум возросло до девяти

    Число пострадавших при нападении с ножом на техникум в Польше выросло до девяти

    Tекст: Денис Тельманов

    До девяти человек увеличилось число пострадавших при нападении с ножом в техникуме в польском городе Остроленка, сообщила пресс-секретарь прокуратуры в Остроленке Эльжбета Лукасевич.

    «Среди девяти пострадавших есть один тяжело раненый человек», – сообщила Лукасевич агентству PAP, передает ТАСС. Среди пострадавших – пятеро учеников, двое преподавателей и двое прохожих, которых нападавший ранил при попытке сбежать.

    Полиция уточнила, что нападавший – 19-летний учащийся этого же техникума Якуб З. Его задержали на городском пляже через 25 минут после нападения.

    Юношу госпитализировали, так как он нанес себе несколько ранений. Местные власти отметили, что у него ранее были проблемы с законом из-за наркотиков, он также состоял на учете у психолога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что учащийся техникума в Польше напал с ножом на преподавателя и учеников.

    Позже сообщалось, что число пострадавших при нападении на техникум в Польше выросло до восьми человек.

    В конце прошлого месяца учительница погибла при нападении школьника в Словакии.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 21:34 • Новости дня
    Мелони заявила о вынужденных многомиллиардных тратах стран ЕС из-за инфляции

    Мелони: Инфляция вынудила страны ЕС пойти на незапланированные траты

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что из-за растущей инфляции европейским странам приходится тратить гораздо больше запланированного и просить Еврокомиссию о гибкости бюджета.

    Европейские правительства вынуждены тратить гораздо больше, чем планировалось, и просить у Еврокомиссии большей гибкости в отношении дефицита бюджета, отметила итальянский премьер, пишет ТАСС.

    «Более высокая инфляция сказывается на национальных бюджетах: сегодня она составляет не 1,8%, как планировалось три года назад, а намного больше, и это влечет за собой, я полагаю, для всех государств – членов ЕС автоматическое увеличение расходов», – заявила Мелони.

    На пресс-конференции после саммита средиземноморских стран ЕС глава итальянского правительства отметила, что странам придется потратить миллиарды не по собственной инициативе. По ее словам, в правовой системе Италии существует ряд автоматических корректировок пенсий и выплат с учетом инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Италия повысила прогноз роста ВВП на 2026 год.

    В четверг Мелони потребовала смягчить правила из-за цен на энергию.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек

    МВД Франции: На протестах школьников задержаны более 6,6 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что с начала протестов старшеклассников полиция задержала более 6,6 тыс. человек.

    Во Франции число задержанных с начала протестов старшеклассников превысило 6,6 тыс. человек, передает ТАСС. «Задержаны 6 629 человек, также хочу добавить, что 761 полицейский получил ранения. Пострадали 215 учеников, а также 89 сотрудников школ», – заявил Нуньес на слушаниях в Национальном собрании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число задержанных во Франции школьников превысило 6 тыс. человек.

    В пятницу МИД Белоруссии призвал Париж освободить протестующих подростков. В четверг на фоне беспорядков правоохранительные органы задержали почти 2 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Лукашенко наградил народного артиста России Бурляева медалью Франциска Скорины

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил депутата Госдумы и народного артиста России Николая Бурляева медалью Франциска Скорины.

    Соответствующий указ подписал президент Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого». Бурляев удостоен награды за активную творческую, общественную и государственную деятельность, а также значительный личный вклад в развитие белорусско-российских связей в сфере культуры.

    Медалью Франциска Скорины награждаются работники науки, образования и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Москва и Минск оценили угрозы безопасности для Союзного государства.

    Летом министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал сплотиться для защиты безопасности Союзного государства.

    В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил Юрию Антонову специальную награду на фестивале в Витебске.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    В рюкзаке напавшего на школу в Польше ученика нашли бомбу

    Генпрокурор Польши Корнелюк: В рюкзаке напавшего на школу ученика нашли бомбу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный прокурор Польши Дариуш Корнелюк заявил, что в рюкзаке студента, совершившего нападение с ножом в польской школе, обнаружили самодельное взрывное устройство.

    Самодельную бомбу нашли в рюкзаке совершившего нападение в школе в Польше юноши, пишет РИА «Новости». «Теперь мы уверены, что преступник проник на территорию школы с опасным оружием в виде ножа, и я скажу больше, что в рюкзаке, который он также принес на территорию школы, находилось самодельное взрывное устройство, которое едва не взорвалось», – заявил Корнелюк в эфире телеканала TVN24.

    По его словам, из рюкзака начал валить дым, когда он находился в компьютерном классе. Преподаватель и студенты успели выбросить его в окно, что предотвратило детонацию. На месте работают саперы, обезвреживая взрывчатку.

    В результате нападения девять человек получили ранения, включая пятерых детей и двоих учителей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 19-летний ученик Якуб З. задержан, он получил ранения и госпитализирован. Прокуратура планирует расширить обвинения против него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших при нападении на техникум в Польше выросло до девяти человек.

    В прошлом месяце правоохранительные органы задержали подростка за подготовку терактов в школе и мечети.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Евродепутат Картхайзер заявил о планах ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен форсирует разработку механизма консультаций при угрозах безопасности на фоне ожидаемых политических изменений в ведущих странах Европы, пытаясь создать аналог четвертой статьи НАТО, сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер.

    Брюссель стремится утвердить аналог четвертой статьи Североатлантического альянса до 2027 года. Инициатива предполагает создание специального протокола для реагирования на инциденты, не достигающие уровня открытого вооруженного конфликта.

    «Она [Фон дер Ляйен], вероятно, хочет действовать столь стремительно именно до того, как произойдут серьезные изменения в правительствах Германии и Франции. Шаг такого рода на уровне ЕС будет воспринят широкой общественностью как опасный», – заявил «Известиям» евродепутат Картхайзер.

    Проект также включает формирование нового европейского совета безопасности. В эту структуру планируют пригласить представителей Британии, Канады, Норвегии и Украины.

    Поводом для разработки механизма стали происшествия с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии. Ответственность за эти инциденты западные страны бездоказательно возложили на Россию, проигнорировав предложения Москвы о проведении совместных консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась задействовать статьи НАТО из-за атаки на суда в Черном море. Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе.

    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обвинили НАТО в провоцировании конфликта ядерных держав

    Россия и Белоруссия заявили о риске столкновения ядерных держав из-за НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Белоруссия выразили серьезную обеспокоенность действиями Североатлантического альянса в контексте украинского кризиса, которые могут спровоцировать прямое вооруженное столкновение ядерных держав, сообщает МИД.

    Россия и Белоруссия обеспокоены действиями НАТО в контексте украинского кризиса, которые могут привести к ядерному столкновению, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованное на сайте МИД.

    «Выражаем особую обеспокоенность в связи с деятельностью НАТО и ее государств-членов, направленной на создание вызовов и угроз безопасности и интересам России и Беларуси», – указывается в документе.

    Москва и Минск назвали действия стран альянса наиболее дестабилизирующими, провоцирующими серьезные стратегические риски. Отмечается, что враждебные шаги в контексте кризиса на Украине чреваты прямым вооруженным конфликтом ядерных держав, а также раскритикованы планы по развертыванию в Европе ракет средней и меньшей дальности.

    Кроме того, в заявлении отмечается, что Россия и Белоруссия выступают против размещения в космосе оружия любого вида и будут противодействовать политике милитаризации космического пространства. Осуждаются попытки использования космоса для вооруженной конфронтации, в том числе в рамках американского проекта «Золотой купол», включающего развертывание средств перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров указал на потерю контроля НАТО над своими подопечными.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет меры безопасности из-за планов Литвы по размещению ядерного оружия.

    В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил стремление государств к обладанию ядерным арсеналом агрессивной политикой США.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    В МИД сообщили о подготовке мер реагирования на военную активность ЕС

    Дипломат Масленников заявил о подготовке Россией ответа на милитаризацию ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия внимательно отслеживает милитаристскую деятельность Евросоюза для подготовки должных мер реагирования, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Масленников заявил, что милитаристская деятельность Евросоюза и проистекающие от нее риски для нашей страны самым внимательным образом отслеживаются в целях подготовки должных мер реагирования, передает РИА «Новости».

    В конце сентября на встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств государств Евросоюза в Брюсселе утвердили ряд общеевропейских оборонных проектов. В их число вошли европейская инициатива по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическая разведка, независимая от США система противоракетной обороны и укрепление границ.

    Ранее МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России.

    МИД констатировал превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Постпред России в ОБСЕ заявил о сокрытии Западом кибермошенничества на Украине

    Полянский обвинил Запад в покрывательстве украинских мошенников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны намеренно замалчивают масштабную деятельность украинских кибермошенников.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны скрывают информацию о массовом кибермошенничестве на Украине, передает РИА «Новости».

    «Возникает естественный вопрос: почему об этом промолчали наши западные коллеги в Цуге? Ответ очевиден – государственное покрывательство кибермошенничества на Украине не вписывается в единственный нарратив, который они готовы продвигать – о «российской киберугрозе», – сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ.

    Дипломат сослался на данные организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime, согласно которым до 90% жертв украинских злоумышленников составляют жители Европы и США. Он напомнил, что в конце сентября в швейцарском Цуге прошли мероприятия ОБСЕ по вопросам кибербезопасности, где эта тема была проигнорирована.

    Заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский добавил, что годовая прибыль украинских мошеннических кол-центров оценивается в миллиарды долларов. Эти средства направляются на нужды ВСУ и украинским элитам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник задержанный в Старом Осколе украинский агент оказался жертвой мошенников.

    В прошлом месяце МИД обвинил западные корпорации в поддержке украинских киберпреступников. Между тем ранее генпрокурор Украины сам погорел на телефонных мошенниках.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Гражданка Белоруссии лишилась конечностей из-за атаки БПЛА в Брянской области

    МИД Белоруссии: Белоруска лишилась конечностей при атаке БПЛА в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника в Брянской области, женщине ампутировали конечности, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    «В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», – заявил Варанков, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что из-за полученных травм женщине потребовалась ампутация конечностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца человек погиб при атаках беспилотников в Брянской области.

    Летом украинские военные обстреляли свинокомплекс в регионе.

    В июне при атаке дрона в Брянской области также погиб мирный житель.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций
    Экстренное медицинское наблюдение в Иркутской области завершено
    Южная Корея впервые испытала гиперзвуковой планирующий блок
    Украинские беспилотники уничтожили три мусоровоза в ЛНР
    Эксперт объяснил проблемы экспорта иракской нефти через Сирию
    США изменили официальную статистику по заболеваемости чумой
    Родственники решили похоронить Кашпировского на Украине

    Пополнение резервов ослабляет рубль

    Сверхдоходы от дорогой нефти заставили Минфин в шесть раз увеличить объем скупки валюты в октябре в пользу резервов. Однако для рубля этот фактор является крайне неприятным. Российская валюта начала снова слабеть после укрепления в сентябре. Ждут ли резкого обвала рубля эксперты? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

    Перейти в раздел

    Распад Канады способен навредить интересам России

    Две из десяти канадских провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны: Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы. Несмотря на русофобию правительства Канады, распад этого государства не идеальный для России сценарий. Есть и получше. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    • Помидоры и томаты: в чем разница, польза и вред, кому нельзя есть и сколько можно в день

      Помидоры входят в рацион миллионов россиян почти круглый год: летом их едят свежими, а зимой используют томатную пасту, соки и соусы. При этом вокруг продукта остается немало мифов – от споров о разнице между томатом и помидором до утверждений, что эти плоды якобы нельзя есть при подагре, камнях в почках или заболеваниях желудка. Разбираемся, чем на самом деле полезны помидоры, сколько в них калорий, почему приготовленные томаты могут быть особенно ценным источником ликопина, кому стоит ограничить продукт и есть ли разница между помидором и томатом.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации