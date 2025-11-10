Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.0 комментариев
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии открыть границу с Литвой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск не закрывал границу с Литвой и может открыть ее в течение нескольких часов при необходимости.
Белоруссия готова открыть границу с Литвой, поскольку Минск ее не закрывал, передает ТАСС. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании, отметив, что возобновление работы границы с белорусской стороны возможно в течение нескольких часов, и все службы готовы к этому шагу.
Президент Белоруссии в ходе совещания подчеркнул, что белорусские пограничники собрали все литовские автомобили на пунктах перехода и взяли их под охрану, чтобы избежать претензий и обвинений со стороны Вильнюса. Прямая речь Лукашенко: «Хочу заявить: мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу. Пограничники в целом к этому готовы».
Лукашенко отметил, что белорусская сторона начала брать плату за охрану задержанных автомобилей – владельцы платят по 120 евро за сутки, и если литовская сторона не заберет их в ближайшие дни, возможна их конфискация в соответствии с белорусскими законами. Всего, по словам Лукашенко, на пунктах пропуска находятся около 1100–1200 фур, которые охраняются до принятия решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией, более 1 тыс. грузовиков из-за этого оказались заблокированы на белорусской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии отметил, что Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков относительно ситуации на границе.
Власти Литвы допустили возможность введения запрета транзита белорусских грузов по железной дороге.
В конце октября власти Литвы решили закрыть границу с Белоруссией на месяц.