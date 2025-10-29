России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».5 комментариев
Власти Литвы приняли решение закрыть границу с Белоруссией на месяц
Литовское правительство решило приостановить движение через границу с Белоруссией на месяц из-за заявленных угроз национальной безопасности.
Решение о полном закрытии литовской границы с Белоруссией было принято на заседании правительства республики, передает ТАСС. Подчеркивается, что закроют все пропускные пункты между странами сроком на один месяц.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила на заседании кабинета: «Безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства, поэтому необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят определенные угрозы».
Власти страны подчеркивают, что таким образом стремятся снизить возможные риски для населения и обеспечить стабильную ситуацию на территории Литвы. Дополнительные детали о процедуре закрытия и возможных исключениях, касающихся грузового и гуманитарного транзита, на момент публикации не сообщаются.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.
Финский политик Арманд Мема* заявил, что такие ограничения могут быть расценены как объявление войны России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что связь между Калининградом и остальными регионами России будет поддерживаться при любых новых ограничениях.
